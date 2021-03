Pasaporte de vacunación, idea que despierta apoyo y rechazo

Con el avance de la vacunación en el mundo, la idea de una pasaporte que certifique la inmunización viene tomando cada vez más fuerza para dinamizar al sector turístico.



Grecia fue uno de los países precursores de esta iniciativa, al elevar acuerdos con Israel para permitir que los ciudadanos viajen con un documento que no tenga restricciones, denominado como ‘pasaporte verde’.



Y es que cabe destacar que el país mediterráneo tuvo hasta noviembre del año pasado una caída del 77% en el número de llegadas internacionales, según los datos de la Organización Mundial del Turismo.



La propuesta, que actualmente viene siendo motivo de análisis para evaluar si se implementa entre los países miembros de la Unión Europea, ya tocó la realidad América con el piloto lanzado en Panamá entre la IATA y Copa Airlines.



El ‘IATA Travel Pass’ le permitirá a los viajeros de esta aerolínea crear un pasaporte digital, en el que se cotejarán los itinerarios de viaje con los requisitos sanitarios de destino, hecho que brindará mayor confianza a los pasajeros en un contexto donde la “aviación es la columna vertebral de muchas economías de las Américas”, como lo definió Peter Cerdá, el vicepresidente Regional del gremio para las Américas.



Para Antonio Cuoco, director para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela de Lufthansa, la idea de un pasaporte de vacunación, que incluso ya está siendo implementado por esta aerolínea en la ruta Fráncfort a Nueva York “es una excelente medida que va a fomentar la movilidad y la tranquilidad de los viajeros”.



Opinión similar es la de Juan Manuel Calvo, gerente de ventas para Colombia, Centroamérica y Cuba de Air Canada, quien asegura que esta es una medida que ya se anticipaba. “Un documento similar se exigía para viajar a ciertos lugares, donde era imprescindible tener vacunas como la de la fiebre amarilla”, dijo.



En la discusión mundial, asimismo, España, la segunda nación con más viajeros procedentes del exterior en 2019 (83,7 millones), y quien en 2020 tuvo una reducción del 77,3% de estos, se encuentra a favor de la propuesta.



El argumento central de los que ven con buenos ojos esta medida es el aumento, que se piensa, generaría en la movilidad entre países.



Las últimas cifras de la IATA sobre este punto mostraron que la demanda por vuelos internacionales tuvo una reducción del 85,6% en enero, cifra incluso superior a la del total de la demanda del sector aéreo en dicho mes (-72%).



Además, si se compara con diciembre del año pasado, donde el indicador general se ubicó en -69,7%, la disminución de enero sí que fue más pronunciada.



LAS RESERVAS



La meta a la que apuntan algunos países europeos, que buscan la unanimidad de los 27 miembros de la UE, es que este pasaporte de vacunación pueda estar instaurado para el verano, o incluso antes.



Sin embargo, varias naciones e incluso organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no avalan por completo este proceso, que además de requerir un amplio despliegue tecnológico, tienen otras incógnitas.



La OMS, quien viene desarrollando junto a Estonia certificados de vacunación digitales, argumenta que estos son parte de un seguimiento de control a las campañas, pero que “por ahora los descarta como requisito para viajar”, pues podría ser, entre otras cosas, estigmatizante.



“Un pasaporte de estos tiene serias consideraciones éticas, metodológicas y de equidad. Si bien puede ser efectivo en países como Israel, que tienen más de la mitad de la población vacunada, en regiones como la nuestra puede ser una barrera por las dificultades para acceder a las vacunas”, comentó Santiago Álvarez, presidente de Latam Colombia.



En esta línea, desde el sector de turístico, Paula Cortés, la presidenta de Anato explicó que la exigencia de este pasaporte genera preocupación en Latinoamérica, y específicamente en Colombia, “porque no sabemos qué limitantes va a tener esto en los viajes para quienes no cuenten con este requisito”.



Finalmente, es de resaltar que a las reservas iniciales de países como Francia y Alemania, ahora se suma un debate interno en el Reino Unido.



Mientras que el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, habló sobre la posibilidad de permitir que personas puedan probar su estado de vacunación, una petición firmada por 260.000 personas al Parlamento indica que esta propuesta podrían usarse “para restringir los derechos de las personas que han rechazado la vacuna”.



María Camila Pérez Godoy