Paso a paso para consultar y solicitar la inclusión en ‘Mi Vacuna’

Este viernes entró en funcionamiento la plataforma 'Mi Vacuna' del Ministerio de Salud en la cual los colombianos podrán consultar todos los detalles referentes al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus que comenzará el próximo 20 de febrero.



En la primera etapa del Plan de Vacunación, los adultos mayores de 80 años o más serán la población priorizada. Si usted pertenece o conoce a alguien que pertenezca a este grupo, le explicamos cómo consultar su estatus en la plataforma.



A continuación encontrará los pasos para consultar su estatus si pertenece al grupo de personas de 80 años o mayores, quienes tendrán prioridad en la primera etapa del Plan de Vacunación.

Ingresar a la plataforma 'Mi Vacuna' El primer paso para consultar su estatus en 'Mi Vacuna' es hacer clic en el siguiente enlace: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ . Cuando ingrese al vínculo, se encontrará con 'Me informo', la página de inicio de la plataforma que se ve de la siguiente manera: En ‘Me Informo’, los ciudadanos pueden encontrar información referente al Plan Nacional de Vacunación, como los criterios de priorización establecidos y detalles del consentimiento informado, documento necesario para acceder a las dosis. En la parte baja de la página 'Me informó' hay un botón azul que dice 'consultar mi priorización'. Si usted pertenece a la Etapa 1 de priorización, haga clic sobre ese botón.

Diligenciar sus datos en 'Consulto mi etapa de priorización' Luego de hacer clic sobre el botón 'consultar mi priorización', la página lo llevará a la sección de 'Me consulto', tal y como se muestra en la siguiente imagen. Para conocer su estatus, debe diligenciar los datos que se solicitan en la plataforma: -Tipo de documento -Número de documento -Confirmación del número de documento -Fecha de expedición del documento Finalmente, es necesario hacer clic en la confirmación de 'no soy un robot' y hacer clic en 'ingresar'.

'Me postulo'



Luego de dar clic en el botón 'ver priorización', la plataforma desplegará una página en la cual se pueden consultar las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación. En esta parte también se aclara que si usted pertenece al personal de salud, podrá consultar su etapa de priorización a partir del 8 de febrero.



En la parte inferior de esta página encontrará la opción de 'Me postulo'. Si usted considera que cumple con los criterios para estar en la Etapa 1, puede iniciar su proceso de postulación dando clic en el botón rojo que indica 'Me postulo para la etapa uno (1).