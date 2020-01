Peajes electrónicos recaudarían hasta $420.000 millones al año

El recaudo anual estimado por peajes en el país es de alrededor de $3,5 billones. De estos, se espera que el pago electrónico interoperable (que permite pagar con un único dispositivo en todas las casetas), participe con entre el 8% y 12% (hasta unos $420.000 millones) de los ingresos en su primer año de ser habilitado, lo cual iniciaría el 12 de marzo.



(Los peajes electrónicos unificados tendrán que estar listos en un año).

Así lo dijo el Ministerio de Transporte a este diario, quien además comentó que a la fecha hay 142 peajes nacionales, 99 administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 43 por el Instituto Nacional de vías (Invías).



De ese total, 47 están habilitados con tecnología para recaudo electrónico, pero aún no cuentan con el sistema de interoperabilidad, conectados entre sí. Es decir, que para pagar de manera digital se debe comprar un dispositivo diferente para cada peaje.



Actualmente, los departamentos con más casetas habilitadas para recaudo electrónicos son Cundinamarca (11), Antioquia (8), Caldas (5) y Valle del Cauca (3), según la entidad.



CONTEXTO Y AVANCES



En marzo de 2018, el Ministerio de Transporte del anterior Gobierno anunció que en un año todos los peajes del país iban a ser electrónicos mediante un sistema de interoperabilidad, en al menos una caseta.



Lo anterior se estableció mediante la resolución 546 de 2018, en la que se le daba un periodo máximo de un año a las concesionarias de Colombia para su implementación.



Sin embargo, previo a que se cumpliera el plazo para su entrada en funcionamiento, el actual Gobierno solicitó mediante la resolución 883 de 2019 una prórroga de un año más, entre otras razones, aduciendo que era necesario revisar la regulación de dicha norma.



(Proponen hacer una radiografía a los peajes del país).



Aunque a la fecha las discusiones y revisiones de los elementos que deben ser ajustados en la normativa vigente no han concluido, se está avanzando en las certificaciones de los operadores (responsables de los peajes) e intermediadores (proveedores del TAG, los medios de pago y de entregar el dinero recaudado al operador), dado que “los temas que se debaten actualmente no impiden el funcionamiento del sistema”, según le dijo el Ministerio de Transporte a este diario.



Así las cosas, a menos de que se vuelva a solicitar un plazo, el pago y recaudo de los peajes del país se podría comenzar a hacer vía electrónica y de manera interconectada -con un mismo dispositivo o TAG- desde el próximo 12 de marzo, fecha en la que vence la prórroga.



De acuerdo con la cartera de Transporte, aunque no quiso entregar muchos detalles, a la fecha han recibido ocho solicitudes de operadores y otras ocho de intermediarios.



Estos “ya han venido realizando pruebas para acreditar los niveles de interoperabilidad requeridos para hacer parte del sistema”, dice el Ministerio, que además espera “que esa evaluación tenga resultados positivos, para que nos permitan trabajar en la puesta a punto del sistema, buscando que entre en operación en la fecha fijada”.



Algunas de las discusiones y revisiones que se siguen adelantando para eventuales ajustes en la norma están relacionadas a la tarifa que el operador debe pagar al intermediador por el recaudo del peaje o los niveles de servicio que debe garantizar el sistema a los usuarios, entre otros. Mintransporte ha dicho que espera que dicho proceso “pueda estar concluido en 5 o 6 meses aproximadamente”.



De otro lado, cabe mencionar que a mediados de 2016 se adjudicó un contrato que buscaba poner en funcionamiento los sistemas electrónicos en las carreteras administradas por el Invías, sin embargo, a la fecha, de los 43 peajes que opera el Instituto, solo hay dos con opción de recaudo electrónico y 14 que están en proceso para dicho fin.



Ante esto, el Mintransporte ha dicho que se ha cumplido en lo referente a la actualización tecnológica de los mismos para poder hacer este tipo de cobros.



Además, que junto al Invías, se encuentra “adelantando la consultoría que establecerá las condiciones financieras, técnicas y jurídicas para poner en funcionamiento el sistema de interoperabilidad de peajes con recaudo electrónico vehicular (...) Se espera que para marzo del presente año se pueda tener el resultado de esta, y se dé inicio al recaudo electrónico en las estaciones a cargo del Instituto”.



(Seis empresas, en la puja por 20 peajes electrónicos).



Respecto a temas como el precio que tendría el TAG, el Ministerio de Transporte dijo que “los factores económicos hacen parte de los estudios que está adelantando la auditoría”.



Cabe mencionar que con la entrada en vigencia de los peajes electrónicos, no se acaban las casetas de pago en efectivo.



NO MÁS PRÓRROGAS



De acuerdo con José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, “los peajes electrónicos se necesitan no solo para hacer un pago rápido, sino para garantizar trazabilidad de las mercancías y establecer, a partir de estos, mecanismos para reducir costos y riesgos por cargar efectivo para realizar los pagos por carretera (...) ojalá esta sea la última prórroga, el país está atrasado”.



Por su parte, Hernando Tatis Gil, director de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Andi, dijo que luego de haberse aplazado su entrada en funcionamiento en 2019, el sector al que representa espera que se garantice la obligatoriedad y se haga el esfuerzo económico para que entre en operación el sistema interoperable de peajes electrónicos.



Para el directivo, en últimas, esto termina beneficiando a los viajeros porque reduce los tiempos de espera y congestión que se generan en las filas para pagar.



De otro lado, Rojas dijo que también es importante vencer las barreras culturales para su adopción y, de esta manera, sean más personas las que utilicen los pagos electrónicos.



Valerie Cifuentes M.