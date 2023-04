En ocho vías del país sí subirán las tarifas de peajes este año

Los avances de los últimos años de la inversión en infraestructura están en riesgo debido a la incertidumbre que generó la decisión del Gobierno de congelar las tarifas de los peajes a comienzo de año.

Luego de que hace unas semanas varios directivos de concesiones y expertos consultados por Portafolio advirtieron por la situación teniendo en cuenta que en el proyecto de adición presupuestal no están claros los recursos para suplir ese impacto, estimado entre $800.000 y $1 billón de pesos solo para el 2023, hay nuevas inquietudes.

Un estudio del centro de estudios económicos Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) advierte que el Decreto 050 de enero de 2023 (que congeló el aumento anual con el IPC) podría generar en los próximos años al Gobierno una contingencia fiscal de $13,8 billones al año 2040, valor estimado del déficit eventual de largo plazo a favor de las concesiones viales.

Si bien el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo durante el encuentro que sí o sí esos recursos se van a apropiar este año (algo que todavía no es claro en las cuentas del Ministerio de Hacienda), el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, recalcó que el problema que podría surgir hacia adelante es que se debe actualizar el valor de los peajes en 2024 no solo con la inflación del año, que estará cercana al 9%, sino con lo que no se subió este año (13,12%), para un total cercano al 23%.

En otras palabras, según el experto, hay un riesgo político que se debe incorporar y el Gobierno tendrá que tomar la decisión de subir los peajes, así sea de manera gradual, para cerrar esta brecha porque de lo contrario los costos que se estiman para el fisco son del orden de $14 billones para el año 2040.

“Hay un riesgo de una contingencia fiscal de esta decisión, que es de una sola vez, que realmente podría tener impactos de largo plazo”, añadió Mejía.

Más implicaciones



Según el documento presentado por este centro de estudios económicos, con la decisión de haber congelado peajes este año el Gobierno estaría señalizando la intención de restablecer el modelo de obra pública en detrimento del modelo de APP, inhibiendo la inversión privada, generando fuertes atrasos y paralizando las iniciativas de quinta generación (5G) que están en proceso de estructuración.

Además, el estudio alerta porque las iniciativas privadas, que sólo se financian con peajes, podrían terminarse de forma anticipada al no asegurar su viabilidad financiera, y recalca que ese retraso de inversiones en infraestructura vial podría reducir el crecimiento de la economía en una magnitud de 0,5% del PIB.

No obstante, el ministro Reyes recalcó que bajo el modelo actual, contratar con el Gobierno es garantía de que los pagos llegan, con intereses y reconocimientos, por lo cual afirmó que “la plata de los peajes está garantizada”.

Y explicó que cuando se radicó la adición presupuestal no iban los $800.000 millones del no incremento del 2022, pero insistió en que claramente en esta adición “van porque van” los recursos para garantizar el no incremento este año. “No hay temor alguno, porque de donde sea, tenemos que pagar esa plata”, remarcó el funcionario.

Sin embargo, reconoció que hay ocho iniciativas privadas, cuya única fuente de recaudo son los peajes y los cuales no se incrementaron, que, al no podérseles inyectar recursos públicos, es muy probable, ante la negativa del equipo económico del Gobierno, que se tengan que incrementar este año los valores de estos peajes. “Lo haremos gradualmente para que el efecto sea lo menos impactante, porque no hay otra opción”, aseguró Reyes.

Según registros de la ANI, al corte de junio 2022. las vías de cuarta generación por iniciativa privada son los proyectos IP - Vías del Nus, IP - Neiva - Girardot, IP - Chirajara - Fundadores, IP - Antioquia - Bolívar, IP - Cambao Manizales, IP - Ampliación a tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot, IP - Girardot-Ibagué-Cajamarca, IP - Malla Vial del Meta y la IP - Accesos Norte a Bogotá.

Y estos se suman los proyectos Ruta Caribe y ALO Sur, este último en Bogotá (la única del plan 5G).

