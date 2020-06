Pensión: no más traslados obligatorios a Colpensiones

Un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, que proponía el traslado de personas a quienes les faltaran 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez -o que ya hayan llegado a dicha edad- desde el Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media (Colpensiones), se quedó varado a la mitad del camino por cuenta de las críticas que recibió desde diferentes sectores de la industria de las pensiones y de la academia.



(Lea: ¿Por qué fue tumbada propuesta de traslado masivo a Colpensiones?)

El objeto de este borrador, que el mismo Gobierno echó para atrás el día de ayer, buscaba conseguir recursos suficientes para que Colpensiones atendiera sus obligaciones pensionales y, también, para que la Nación “pueda destinar más recursos para atender la pandemia ocasionada por la propagación del nuevo coronavirus, disminuyendo la alta litigiosidad ocasionada por los fallos judiciales que han ordenado el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida”.



(Lea: Colpensiones asumirá pensiones de fondos privados)



Sin embargo, Asofondos -el gremio de las AFP en una carta enviada al Gobierno, consideró esta propuesta como inconveniente. La reacción general de Asofondos fue de inconformidad y catalogaron la medida como una “mala solución”.



Una fuente de la industria pensional que fue consultada por este diario y que pidió mantener en reserva su identidad señaló que de materializarse un borrador de decreto como este “lo que hace Colpensiones en ese caso es destruir ahorro por $27 billones. En la práctica, un ahorro de 10, 15, 20 años pasa a Colpensiones y se destruye”.



Este paso de recursos, señaló el experto consultado, tiene un impacto monumental, pues el mercado de capitales pierde esa plata y, sin duda, la economía dejaría de tener volúmenes de ahorro importantes.



Entretanto, otro vocero de la industria de las AFP advirtió que la propuesta en mención se hubiera traducido en una “inequidad monumental”. Esto, indica, “es como si el Gobierno hubiera emitido deuda costosa, pero está emitiendo a tasa favorable. No tenía mucho sentido ese traslado”.



Asimismo, el gremio de las AFP, lanzó la advertencia de que un traslado masivo de afiliados de los fondos a Colpensiones “aumentará el pasivo pensional en un monto no despreciable de $60 billones. Esta cifra afectará fuertemente la sostenibilidad del sistema, pues implica un esfuerzo fiscal mayor haciendo necesarios más impuestos/deuda futura que tendrán que pagar todas las generaciones futuras”.



“Los dos extremos son dañinos. Solo Colpensiones implica unos gastos muy altos que presionan las finanzas públicas. Solo fondos privados unas pensiones muy bajas que no atienden las necesidades de la población mayor. El intermedio es esencial”, dijo Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones.



Asimismo, señalaron los expertos consultados por este diario, cualquiera de las propuestas en materia pensional debe pasar un test en pro de la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Esa propuesta, advirtieron, iba en contra de las tres. “No tenía un sentido ni económico ni de objetivos que uno quisiera”, manifestó una de las fuentes.



Asimismo, otro de los efectos negativos, según los expertos en pensiones, es que un decreto como este llevaría a que si alguien pasa de un fondo privado a Colpensiones y no logra cotizar las 1.300 semanas requeridas, sus ahorros le serían devueltos sin los rendimientos obtenidos previamente en el Régimen de Ahorro Individual.



“Es claro que esta o era la mejor estrategia política para conseguir caja, pues es a un precio bastante elevado”, concluyó una de las fuentes expertas en pensiones.





PROYECTO DE TRASLADOS



Un proyecto de ley de la representante a la Cámara, María Cristina Soto de Gómez, propone “permitir por un breve lapso el trasladode afiliados entre regímenes de pensiones que cumplan las siguientes condiciones: hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años que hayan cotizado mínimo de 750 semanas”.

Este proyecto, advierten desde las AFP, va en la misma dirección y tuvo mayoría absoluta en votación.