¿Qué cambio trae para los pensionados la  nueva actualización del RUT?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) actualizó las actividades económicas del Registro Único Tributario, en línea con una resolución expedida el 21 de diciembre de 2020, que incluye también una categoría para los pensionados.



De acuerdo con Adriana Solano Cantor, subdirectora de asistencia al cliente de la Dian, “ya se implementaron los cambios en las actividades económicas. Por eso le pedimos a los contribuyentes que verifiquen si su código de actividad económica ha cambiado”, recalca.



Según explica la entidad, para el caso de los pensionados se creó un nuevo código, el 0020, que busca diferenciarse necesario de la actividad de los asalariados, como hasta el momento sucede. “Con esto buscamos identificar de mejor manera a este segmento de ciudadanos y así facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones”, agregó Solano.



Asimismo, la Dian reiteró que ya está actualizando automáticamente, el RUT de aquellos pensionados que presentaron la declaración de renta durante el año 2020, informando ingresos por concepto de pensión y que no perciban salarios.



Por otro lado, también hicieron un llamado ante las noticias falsas que se han difundido, en las que señalan que la Dian impondrá sanciones a los que no hagan estas actualizaciones antes del 31 de enero.



Ante eso, la entidad aclaró que si bien la norma contempla sanciones, el principal objetivo de la Dian es que los contribuyentes mantengan actualizada la información en el RUT.



Finalmente, la Dian aclara que para actualizar el RUT ningún ciudadano requiere

desplazamientos ya que la Entidad, debido a la situación de pandemia que afronta

el país, ha concentrado su atención, exclusivamente a través de canales virtuales

que permiten la realización de trámites y servicios. También reitera que este

trámite no tiene ningún costo económico.