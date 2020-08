Falta de reformas y crisis fiscal afectarían grado de inversión

El anuncio de que no habrá reformas estructurales por parte del Gobierno este año, sumado a un mayor endeudamiento, son algunos de los ingredientes que llevarían a que Colombia pierda un grado en su calificación y sea un país más riesgoso para invertir.



(Lea: Las claves de los nuevos proyectos de ley del país)



De acuerdo con los expertos consultados, si bien las calificadoras pueden dar un compás de espera para tomar una decisión de esa naturaleza, el Gobierno tiene que tomar medidas urgentes para evitar que el país se vuelva uno más inseguro para invertir.



(Lea: Al menos 24 proyectos de ley económicos hacen fila en el Congreso)



En ese panorama, cabe recordar que en abril Fitch rebajó la calificación soberana de Colombia de ‘BBB’ a ‘BBB-’, en junio Moody’s ratificó a Colombia en ‘Baa2’ y S&P, por su parte, mantiene a Colombia en una calificación de ‘B-’, con perspectiva negativa.



Para Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, es clave que, de cara a mantener la calificación de riesgo de Colombia, el Gobierno se pronuncie sobre las reformas.



“Si el Ejecutivo no da señales claras de pretender un ajuste fiscal próximamente, que no ha dado hasta el momento, y tampoco de, por lo menos, estar estructurando alguna privatización para el año entrante, creo que es muy probable que el próximo año Colombia pierda su grado de inversión”, explicó.



Según Reina, aunque la regla fiscal esté suspendida hasta el momento y aunque en el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo se menciona la posibilidad de una reforma fiscal, una buena señal para las calificadoras de riesgo “tendría que ver con, por una parte, que se empiece a estructurar o que también se plantee, desde el punto de vista político, la voluntad de hacer el año entrante una reforma tributaria”, agregó.



Precisamente, dicen los expertos, es crucial que se busquen salidas para que el Gobierno tenga mayores ingresos para disminuir el déficit. Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, dice que otra opción que tendría la administración Duque, además de buscar reducir las exenciones tributarias, es reducir el gasto a través de una reforma pensional y una disminución del tamaño del Gobierno.



De hecho, en el anuncio que hizo Moody’s a finales de junio, subraya que es clave que el país revise sus políticas fiscales, teniendo en cuenta el endeudamiento y la necesidad de percibir un nivel mayor de ingresos.



“El presidente Duque ha dicho en términos inequívocos que una reforma tributaria es improbable este año. Sin embargo, una que demuestre ser eficaz para ampliar la base imponible sería positiva desde el punto de vista crediticio, pues respaldaría un proceso de consolidación fiscal y permitiría que el Gobierno aumente sus ingresos estructurales de manera que pueda tener más espacio para satisfacer mayores demandas sociales e impulsar la inversión del gobierno central”, dijo en su momento la calificadora.



Por su parte Luis Fernando Guevara, gerente de Value and Risk, dice que otra medida que puede estar dentro un paquete tributario es ampliar la base del IVA y obtener algunos recursos a través de la enajenación de empresas.



LO QUE SE VIENE



Pese a ese panorama, en el que se proyecta un mayor endeudamiento para el otro año, con un aumento del 41% para 2021, según el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, los expertos señalan que, conforme se va reactivando la economía, el primer semestre del otro año sería clave para hacer esas reformas.



“Creo que la confianza inversionista de lo que queda del año va a estar golpeada y que esta combinación de un crecimiento negativo y las sucesivas cuarentenas no ofrecen un panorama claro para invertir. Sin embargo, es posible que en el primer semestre del año entrante se planteen más cosas, y se haga una hoja de ruta fiscal más clara. Pero lo que está claro es que el segundo semestre es un periodo incierto”, explicó Reina.



Finalmente, Richard Francis, analista principal de Calificaciones Soberanas para Fitch Colombia, le dijo a este diario que en un escenario negativo, Colombia tiene un 50% de probabilidad que se le rebaje su calificación en los próximos años. “Observaremos el crecimiento y las perspectivas de este, así como el ritmo de recuperación, especialmente del consumo y la inversión, las tasas de desempleo y la evolución de la pandemia.



También monitorearemos la trayectoria fiscal y la deuda con respecto al PIB, y evaluaremos las perspectivas de consolidación fiscal, que es necesaria para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda”, apuntó.



LA DEUDA PÚBLICA



Pese a que Colombia tiene las cuentas de la economía en rojo, el mercado de deuda pública ha tenido un buen desempeño. De acuerdo con un análisis de Casa de Bolsa, el volumen de negociación mensual TES COP y TES UVR ascendió hasta $33,6 billones, lo cual representa un aumentó 42,3% respecto a junio, y se acerca incluso a niveles antes de la crisis.



Para Ballén, es una buena noticia. “Hay tanta liquidez a nivel global porque los bancos centrales están imprimiendo más, y lo que uno ve es que la inversión se ha mantenido. Eso es la parte de tranquilidad que se da bajo la coyuntura actual”.



María Camila González Olarte

En Twitter: @CamilaGolarte