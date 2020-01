Percepción de inseguridad en Bogotá es del 84 %

La más reciente encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (ECSC) del Dane plantea retos en varios frentes para la capital del país, principalmente en lo relacionado con la victimización (personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito) y la percepción de inseguridad en la ciudad y en los barrios.



(Lea: Las principales razones por las que hay trancones en Bogotá)

En esta oportunidad, la encuesta se enfocó en 13 ciudades principales e incluyó zonas rurales –ajustando la metodología que se usó en el 2017–, lo que permitió obtener una representatividad de 36,5 millones de personas de 15 años y más.



(Lea: Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción)



Las entrevistas se realizaron entre abril y junio de 2019, pero se preguntó sobre hechos ocurridos en el 2018.



(Lea: 2019 se convirtió en el año del transporte chino en Colombia)



Algunos de los datos relevantes para Bogotá dejan ver que, por ejemplo, es la ciudad que lidera la victimización, con el 26,5 %. Además, en lo correspondiente a la sensación de inseguridad, Bogotá fue la que mayor percepción negativa tuvo, con 84 %, seguida de Cartagena, que completó un 74 %.



VICTIMIZACIÓN EN BOGOTÁ, LA MÁS ALTA DEL PAÍS

​

Los resultados de la encuesta muestran que en Bogotá se registra un 26,5 % de victimización (personas que dijeron haber sufrido un delito en el 2018), la más alta de las 13 ciudades del estudio.



Por otro lado, el 45 % de las víctimas de hurto no denunciaron el hecho porque consideran que las autoridades no hacen nada y, además, el 54 % piensa que puede ser objeto de un hecho delictivo en los próximos 12 meses. Sin embargo, la ciudad registra la tasa más alta de denuncia, con un 35 %.



“Bogotá logró incrementar mecanismos de denuncia. No obstante, si solo 3,5 de cada 10 personas a quien le cometen un delito denuncia, hay un problema grande con quienes no lo hacen”, opinó Andrés Preciado, investigador del IPA y del Centro de Análisis Político de la Eafit.



17 % DE LOS BOGOTANOS SON VÍCTIMAS DE HURTO

Un dato crucial de la encuesta es que el 17 % de los bogotanos ha sido víctimas de hurto; 19 % de estos fueron hombres, mientras un 16 %, mujeres. En Bogotá predomina el atraco (38 %) como modalidad de hurto, seguido del ‘cosquilleo’ (36 %). Adicionalmente, el celular fue el objeto que le robaron al 78 % de las víctimas de este delito.



“El mercado negro de celulares es un mercado transnacional. Los celulares robados en Bogotá, Cali o Medellín terminan en otro país. Además, Colombia tiene un problema enorme de reutilización de celulares hurtados, es algo en que la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Seguridad han trabajado, y la próxima administración debe tomar esas banderas”, explicó Preciado.



Por otro lado, la ciudad registra el mayor porcentaje de hurto a bicicletas de todo el país, con un 45 por ciento. Según cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año hubo 5.767 robos de bicicletas, un 4,7 % menos que en el mismo periodo del 2018.



LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD ES DEL 84 %

​

Una de las novedosas apuestas que la actual administración distrital planteó en su plan de desarrollo fue reducir la percepción de inseguridad, algo que no se había planteado antes para la ciudad.



En esta encuesta del Dane, los datos arrojan que en este indicador la tarea no se ha cumplido, aunque hay que decir que lo proyectado en el plan de desarrollo se basa en los resultados de la encuesta de percepción y victimización de la CCB, y no en la del Dane.



No obstante, los datos recientes muestran que Bogotá y Cartagena fueron las ciudades con la mayor percepción de inseguridad, con tasas de 84 % y 74 %, respectivamente.



Las mujeres se sienten más inseguras (85 %) que los hombres (83 %). Las principales razones para no sentirse seguros en la ciudad fueron: porque hay delincuencia común, robos, agresiones (98 %), por información que ve en los medios o escucha en la calle (95 %), porque hay poca presencia de la Fuerza Pública (93 %), entre otras.



USO DE LA VIOLENCIA EN DETERMINADAS SITUACIONES

​

El 74 % de los bogotanos encuestados manifestaron que usarían la violencia en defensa propia; el 62 %, para ayudar a su familia, y el 40 %, para defender propiedades o bienes.



Un dato revelador a la luz de recientes casos de justicia por mano propia que han ocurrido en la ciudad, como el del pasado sábado 2 de noviembre, cuando la comunidad del barrio Madelena golpeó, desnudó y amarró a un poste a un presunto ladrón, es que el 30 % de los encuestados en Bogotá usarían la violencia para castigar un delincuente, el porcentaje de respuesta más alto comparado con las otras ciudades.



“Cuando usted ya en cualquier escenario de agresión responde con violencia para defenderse como un recurso y no como una consecuencia de la agresión de la que es víctima, hay un tema estructural y es un síntoma grave que trae el haber abandonado la cultura ciudadana. Hay que retomar esa estrategia de civismo, de respeto por el otro, de desnaturalización de la violencia para resolver conflictos”, propuso Preciado.



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES



Finalmente, uno de los temas consultados en la encuesta del Dane fue la confianza que tienen los ciudadanos con las instituciones que tienen a su cargo la gestión de la seguridad en las ciudades. Para el caso de la capital del país, la desconfianza ciudadana es alta.



El 68 por ciento confía poco en la Policía, el 52 % confía poco en las Fuerzas Militares y el 53 % confía poco en la Alcaldía. Por otro lado, el 52 % considera que la Fiscalía tiene un desempeño bajo y el 46 % cree que los jueces también tienen un mal desempeño. Andrés Preciado afirma que si no se recupera esa confianza, mejorar las condiciones de seguridad en las ciudades va a ser más difícil.



“Debe haber un trabajo eficiente; la gente quiere ver a la policía en la calle, no acantonados o en oficinas, tiene que verlos en el terreno y trabajar de manera decidida en asuntos de corrupción. Además, falta mucha comunicación pública”, precisó el experto.



BOGOTÁ