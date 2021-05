El paro deja hasta pérdidas por $880.0000 millones para el comercio

El paro deja hasta pérdidas por $880.0000 millones. Así lo estimó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal , al hacer un urgente llamado para que autoridades locales y regionales levanten las excesivas medidas restrictivas que han perjudicado al comercio organizado, golpeado ahora por las protestas que en algunas zonas del país han desencadenado violencia y vandalismo.



El vocero de los comerciantes también hizo énfasis en que Colombia atraviesa por circunstancias muy complejas. Protestas que han derivado en actos vandálicos y violentos saqueos que también han afectado al comercio.

“Hemos dicho con todas las letras que condenamos y rechazamos la violencia y que estos actos son producto de estrategias que quieren desestabilizar al país. En ese sentido hemos respaldado la institucionalidad, la democracia y el papel de nuestras Fuerzas Armadas, fundamentales para restablecer la autoridad y el orden. También hemos hecho un llamado al diálogo”, agregó.



Advirtió que los centros comerciales han estado entre los más afectados por la crisis del comercio por la pandemia, en un foro sobre el sector, al tiempo que recordó que este año esos complejos registran una desocupación de cerca del 21%.



“No tiene ninguna lógica que mientras la población ha salido a la calle indiscriminadamente y con muy pocos protocolos de bioseguridad, continúen las restricciones al comercio organizado y particularmente a los centros comerciales, que desde el primer día de esta difícil coyuntura han implementado y respetado todas las indicaciones del Gobierno Nacional. Esta situación ha llevado a una postración del comercio sin precedentes, ha afectado a sus trabajadores, a sus proveedores y ha impactado el empleo y la economía del país”, afirmó.





El cálculo de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, de Bogotá Cundinamarca,

son de pérdidas de más de $50.000 millones .





“Actos vandálicos, daños al sistema de transporte público, confrontaciones violentas, y bloqueos en vías, han afectado profundamente a nuestra sociedad llegando al límite de impedir la prestación de los servicios de salud, el programa de vacunación o el abastecimiento de productos mínimos y esenciales para vivir”, señaló el gremio.



Para el gremio, el sector productivo, recordando que más del 96% corresponde a micro y pequeñas empresas que intentan sobrevivir y recuperarse de la crisis, ha sido gravemente impactado.



Explicó que el 94% de los comerciantes encuestados por Fenalco manifiestan que han tenido que cerrar antes de las 7:00 p.m. e incluso no han podido abrir los negocios; el 34% de los colaboradores han llegado tarde o no han podido asistir a sus trabajos y el 5% ha sido víctima de ataques vandálicos como saqueos o daños en fachadas de los locales, aclarando que con el paso de los días son más frecuentes los actos violentos contra bienes privados.



Las ventas han caído en más del 90% porque el fin de semana hubo cuarentena, en los días hábiles por temor los comercios no han podido operar de manera continua y las personas que no participan de las marchas han estado concentradas en regresar a sus hogares.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, indicó que es necesario recordar el momento histórico en el que nos encontramos, superar la pandemia del coronavirus debe ser prioridad, y para eso se debe mantener las jornadas de vacunación, respetar corredores humanitarios en traslado de pacientes y medicamentos, además de cumplir cuidados mínimos como el correcto uso del tapabocas, pues todos tenemos en casa a alguien que queremos cuidar.