Periodista del NYT abandona Colombia tras denuncia de falsos positivos

Este domingo, el jefe del buró del diario estadounidense The New York Times para la región Andina, Nicholas Casey, anunció que abandonó Colombia luego de publicar el artículo en el que denunció el posible regreso de falsos positivos en el país.



Según información obtenida por el diario El Tiempo, Casey informó vía correo electrónico que: “he tenido que tomar la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”.



(Lea: New York Times denuncia posible regreso de falsos positivos en el país)

El sábado, luego de conocerse el artículo en el que se denunció que el jefe del Ejército nacional habría ordenado a sus tropas duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados, así como aceptar un incremento en la muerte de civiles, la senadora del Centro Democrático escribió en su cuenta de Twitter: “Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”. El trino de Cabal iba acompañado de dos fotografías en la que se ve al periodista.

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

Al respecto, Casey le informó al diario El Tiempo que “este tipo de acusación es falsa, y grave dado la falta de seguridad que Cabal sabe encontramos en esta país como periodistas”. De igual manera, el reportero recordó que el Times respondió a la senadora vía Twitter asegurando que este medio “no toma partido de ningún conflicto político en ninguna parte de mundo”.



“Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre las Farc, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente informamos lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”, señaló el New York times en su cuenta de Twitter.