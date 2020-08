Pese a su debilidad, monedas de la región se devalúan frente al dólar

En las últimas semanas, la debilidad del dólar frente a algunas de las principales divisas del mundo ha sido tema de debate, tanto así que se ha llegado a augurar una hipotética pérdida de su hegemonía mundial.



(Lea: ¿Por qué no cae el precio del dólar en Colombia?)



No obstante, esta tendencia no corresponde con el comportamiento de las monedas de América Latina, que no han dejado de devaluarse frente a la estadounidense.



(Lea: ¿Cómo afectará el pico de la pandemia al dólar en Colombia?)



El dólar ha presentado un descenso de 5,4% durante el año frente al euro, y de 8,65% durante la pandemia, al igual que también ha perdido un 1% respecto al yuan de China.

Pero, en estos mismos periodos, el comportamiento frente a las divisas de la región es bien distinto.



En esta línea, el peso colombiano ha caído frente al dólar estadounidense un 17,14% en lo corrido de 2020, y un 4,02% tan solo teniendo en cuenta el último mes.

La moneda cerró ayer con un promedio de cotización de $3.846,64, un nivel más alto que el que se registró en los últimos meses en medio de la pandemia.



Pero eso no solo ocurre con el peso colombiano. El argentino acumula durante el presente año una caída de 23,4% respecto a la divisa estadounidense, al tiempo que el real de Brasil se ha devaluado 39,8%.



El peso chileno ha tenido mejor suerte, pues su caída es de tan solo 4,3%, al tiempo que el sol peruano presenta una baja de 7,8% en el tipo de campo con la moneda de Estados Unidos.



El peso mexicano también acumula una pérdida importante, de 16%, pero es la única de Latinoamérica que en el último año presenta un comportamiento positivo, pues se recortó 1,6% y se apreció frente al dólar en el último mes.



“La razón de por qué pasa esto nos la estamos haciendo todos, y creemos que tiene que ver con las malas noticias políticas que han llegado, lo que hace menos atractiva a la región. Bolsonaro en Brasil tuvo un revés importante en el Congreso desde el lado fiscal, en Chile el tema de los retiros pensionales también preocupa, en Perú hay cuestionamientos a la labor de la ministra de Hacienda y en Colombia ha habido ruido por el asunto de Álvaro Uribe y las masacres”, explica Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicrop Capital.



Eso sí, como agrega Velandia, esta situación no es mala para el país. “Un dólar alto es favorable, pues tenemos una inflación baja, y la mejora en los precios del petróleo puede beneficiar al país por mayores ventas. En general ayuda a las exportaciones y la reactivación de la actividad”.



Por su parte, Carolina Monzón, jefe de Análisis Económico de Itaú Colombia, apunta que “la devaluación en la moneda podría soportarse en un nivel elevado de contagios, en el que el país parece acercarse más al pico de la pandemia, y quizá ante la posibilidad del ciclo bajista en tasa de interés del Banco de la República, que podría mitigar en alguna medida la llegada de flujos al mercado de renta fija”.