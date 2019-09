Pese a todo, Wall Street va rumbo a sus niveles récord

En las últimas semanas se han acumulado noticias negativas en torno a los mercados, con la guerra comercial, la incertidumbre y la desaceleración como protagonistas, y con una posible recesión como telón de fondo. Se ha hablado de pánico financiero y de la huida de inversionistas de las acciones a activos refugio, y se ha planteado la opción de una gran caída en las valorizaciones bursátiles.



Sin embargo, después de solo unos días de calma en las bolsas del mundo, Wall Street va nuevamente en camino de volver a tocar sus niveles récord de hace unos meses, al tiempo que en el acumulado del año sigue estando en número verdes.



El índice Dow Jones ayer tuvo un pequeño repunte de 0,14%. No obstante, su cierre se estableció en los 26.835,51 puntos, es decir, cada vez más cerca de las 27.000 unidades que superó recientemente por primera vez en su historia.



Asimismo, lleva ya un alza de 2,08% en el mes y de 3,55% en el acumulado de todo el 2019, lo que muestra que a pesar de las grandes caídas, en algunos casos las mayores del año, el comportamiento no ha sido tan negativo.



Y la misma situación se encuentra en los otros dos grandes indicadores del mercado estadounidense, pues el S&P500 presenta un incremento de 3,52% desde principio de enero, al tiempo que el Nasdaq de tecnología tiene un alza de 2,34% en este periodo.



“Este comportamiento se explica porque a pesar de todo lo que ha ocurrido, el mercado todavía no pierde la esperanza de que se alcance un acuerdo comercial y de que, realmente, una recesión no es inminente, aunque se siguen materializando muchos de los principales riesgos.



Se cree que las elecciones del año que viene empujarán a Trump a buscar ese pacto, al tiempo que el mercado vive atento a lo que haga la Fed, que se espera que ejecute tres descensos en los próximos meses”, apunta Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



Precisamente, la posibilidad de que los bancos centrales del mundo lleven a cabo políticas de estímulo es uno de los principales factores que impulsan a los mercados del mundo. Se espera que esta semana lo haga el Banco Central Europeo, mientras que la Reserva Federal se reunirá la próxima semana.



En estos momentos, la probabilidad que los expertos del mercado le dan a un descenso de los tipos de interés en Estados Unidos es del 98,3% para la próxima reunión, mientras que es de casi 70% de otro descenso en octubre.