Pese al ‘bache’ de enero, la economía mejoró en febrero

Luego de un arranque de año complicado por la economía, explicado en gran medida por los cierres y restricciones que se dieron en enero, febrero mostró una positiva senda de recuperación.



Eso dio a conocer el Dane, al revelar que en febrero el Indicador de Seguimiento de la Economía fue de -3,48%, luego de que en enero el dato fuera de -4,3%. Precisamente, si se compara con el dato del primer mes del año, hubo un alza intermensual de 2,52%.



De acuerdo con los datos que se dieron a conocer este lunes, las actividades que tuvieron un buen desempeño durante ese mes, o que tuvieron un alza superior al promedio de 0,84%, fueron las actividades inmobiliarias, la administración pública, educación, salud y las actividades artísticas.



Por otro lado, las que tuvieron un desempeño por debajo de ese promedio, pero todavía no están en rojo, según el semáforo que presenta el Dane, son información y comunicaciones, las actividades financieras y de seguros y las industrias manufactureras. El resto de actividades (6) medidas por ese indicador quedaron en rojo.



En ese sentido, para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “en términos anuales casi todos los sectores siguen cayendo. Pero hay que mirar el margen, porque buena parte de los sectores se recuperaron en febrero mostrando que la reactivación de la economía y de la movilidad después de un segundo pico, tuvo una mejora muy sustancial de la actividad económica. Eso se ve especialmente en sectores como el comercio y el transporte, que subieron cerca de 10,3 puntos porcentuales mensuales; la agricultura subió 2,28 puntos y las actividades profesionales cerca de 0,74 puntos”.



Precisamente, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, señaló que “para febrero es bueno ver los impulsos mensuales, en donde vemos que, a excepción de tres renglones, están presentando variaciones intermensuales positivas, en las que se ve un impulso del crecimiento de la economía, debido al bache que vimos en enero por cuenta de las medidas de contención sanitaria”.



Eso quiere decir, en otras palabras, que el efecto que tuvieron las cuarentenas y las restricciones en la actividad económica en enero tuvieron que ver con una mejora intermensual del ISE y una recuperación anual.



LAS ACTIVIDADES



Uno de los puntos que llamó la atención de los resultados que presentó el Dane es que las actividades terciarias, que pesan el 68% de la economía, no fueron los que más contribuyeron a la caída, pese a que han sido las que en los últimos meses han sido las que encabezan las principales contracciones.



Para el caso de febrero, las actividades secundarias, que pesan el 19% de la economía, contribuyeron en 1,3 puntos porcentuales al dato total de dicho mes, y cayeron 7,3%. Según Oviedo, ese comportamiento se explica sobre todo por el desempeño de la construcción, particularmente a las edificaciones.



Por otro lado, las actividades primarias, compuestas por las actividades del agro y la explotación de minas y canteras también tuvieron una contracción de -8,5%, contribuyendo en 1,1 puntos porcentuales a la caída de la economía en febrero.



“Lo que se ha mostrado es que en la medida en que no estemos encerrados y que la movilidad sea restringida por cuenta del coronavirus, la economía muestra una resiliencia importante. Por eso es que seguimos pensando que este año vamos a crecer alrededor del 5% en el PIB. Vamos por buen camino”, apuntó Olarte.



EL PRIMER TRIMESTRE NO HABRÍA SIDO TAN MALO



La Encuesta de Opinión Financiera de abril realizada por Fedesarrollo mostró que hay una menor expectativa de caída del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre del año (-1,5%) frente a lo expresado en marzo cuando el promedio consideró que el indicador de los tres primeros meses sería de -1,7%.



Para el segundo trimestre, la mediana del pronóstico de crecimiento de los analistas se ubicó en 10,90%, estando en un rango entre 4,08% y 14,80% y el pronóstico de PIB para 2021 se ubicó en un rango entre 4,5% y 5,3%, con 4,80% como respuesta mediana (4,8% en la edición de enero).



La encuesta de Fedesarrollo señala que la mediana de los pronósticos para 2022 del PIB se ubicó en 3,73%.



En marzo, la inflación anual se ubicó en 1,51%, superior al pronóstico de los analistas en la última edición (1,45%). En abril, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 1,70%.



Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se ubicaron en 2,8%.



Para abril, el 100% de los analistas espera que la tasa del Banco de la República se mantenga inalterada en 1,75% y para final de año, el porcentaje de analistas que espera que la tasa de interés de política monetaria se mantenga en 1,75% fue 65%, el 2,5% prevé una reducción de 25 puntos básicos (pbs), el 22,5% espera un incremento de 25 pbs, el 5% prevé un incremento hasta 2,25% y el restante 5% que alcance el 2,5% para final de año.