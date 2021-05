‘En 2021 invertiremos US$130 millones para tareas de producción’

En el plan trazado para el 2021, lo que buscamos con la nueva estrategia es privilegiar el valor sobre la producción. Estamos enfocados en extraer los barriles con mayores retornos y rentabilidad.



Esta afirmación es de Orlando Cabrales Segovia, nuevo CEO de Frontera Energy, quien en diálogo con Portafolio dejó en claro que la misión de su compañía es “producir aquellos barriles que generan un retorno adecuado y suficiente para los accionistas”.



Cabrales señaló además que para el 2021 tienen destinados US$130 millones para producción, e igual suma para las tareas de exploración.



¿Cómo le ha ido a la operación en el 2021?



En el plan trazado para el 2021, lo que buscamos con la nueva estrategia es privilegiar el valor sobre la producción. Estamos enfocados en extraer los barriles con mayores retornos y mayor rentabilidad.



Nuestra dirección estratégica no es producir por producir, sino bombear los barriles que generan un retorno adecuado y suficiente para nuestros accionistas. Establecimos una guía de producción entre 40.500 y 42.500 barriles promedio día (bpd), que es el rango de extracción para este año. Calculamos un Ebitda de US$300 millones; un Capex entre US$110 millones y US$130 millones para producción, y entre US$110 millones y US$130 millones para exploración.



En la actualidad, ¿cuáles son los activos?



Frontera tiene una diversidad de activos en Colombia. En este momento tenemos cinco taladros activos, dos de ellos en el bloque CP-06; además hay uno en el campo Quifa, otro en el campo Coralillo (bloque Guatiquía) y el último en el campo La Creciente. Y en asocio con Parex, desarrollamos el bloque VIM-1, en donde se registró el descubrimiento de La Belleza, campo de gas condensado donde perforaremos dos pozos exploratorios.



¿Cuáles son los resultados en el primer trimestre?



Se registró un incremento de Ebitda del 94% en comparación con el cuarto trimestre de 2020. Además, una disminución de costos del 22%. Este es el mensaje de una compañía que busca cada vez más eficiencias para ser un operador de bajo costo. Así mismo, un incremento en el netback operativo del 114% con respecto al trimestre enero-marzo del año pasado. Registramos una producción de 40.600 bpd. Y en caja tenemos US$409 millones.



¿Cómo proyectan la tarea en el segundo semestre?



En el segundo trimestre incrementamos el nivel de inversiones. A la fecha tenemos 15 pozos en el bloque CP-06, otro 15 en el campo Quifa y cinco en Coralillo. Con los dos pozos del VIM-1 completamos 37 pozos perforados.



¿Cuál es el estado de los bloques asignados en las recientes rondas?



En este momento los contratistas nos encontramos en la Fase 0 o en Fase 1, en la cual estamos evaluando la viabilidad social y ambiental de los bloques ganados en la ronda de 2019, ciclos 1 y 2 del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA). Los bloques adjudicados son: VIM-.22, LLA-99 y LLA-119. En algunos de ellos hemos tenido retrasos para las evaluaciones debido a las condiciones sociales de las zonas. Estimamos que las perforaciones exploratorias las comenzaríamos hacia finales del 2022 o inicios del 2023. Estamos preparando todo el tema de licencias y consultas previas.



Viene una nueva oferta de bloques, ¿van a participar?



Estamos analizando los bloques que está ofertando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Actualmente estudiamos la información geológica. Y aún no hemos tomado una decisión sobre nuestra participación en la nueva subasta del PPAA.



¿A mediano plazo enfocarán su tarea en gas?



Desde tiempos de su compañía antecesora, Frontera fue la que hizo un descubrimiento importante como fue La Creciente (Sucre), lo que permitió cubrir con oferta el gas que ya no se producía en La Guajira. Precisamente, para este año tenemos la perforación de un pozo de exploración porque buscamos ampliar la producción en este campo.



Y en el VIM-1, también se buscará extraer este combustible. La proyección es aumentar en el portafolio el bombeo de gas natural.



¿Hay interés en tareas costa afuera o YNC?



En tareas costa afuera solo estamos con la operación que desarrollamos actualmente frente a la Guyana. Con respecto a los no convencionales, en este momento no estamos interesados en hacer la apuesta. Hay que esperar los resultados de los pilotos en el Magdalena Medio. Tampoco contemplamos realizar algún piloto.



También se debe esperar a ver cómo se define el tema de la legislación para la operación de los no convencionales. Pero, en la actualidad solo nos concentraremos con actividades en yacimientos convencionales.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio