Inversión petrolera para 2021, en más de US$3.100 millones

Archivo particular

Para el 2021 se proyecta una inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas entre US$3.100 millones y US$3.450 millones, lo que significa que será superior en un 51% a la del 2020, año atípico por la pandemia y la caída de los precios internacionales del crudo.



La cifra se deriva del reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) sobre Tendencias de Inversión E&P en Colombia 2020 y Perspectivas 2021, el cual deja en claro, que el citado monto es cerca de US$300 millones menos al registrado entre 2015 y 2019.



“Un repunte en la inversión del sector es una buena noticia para el país, pues no solamente esta industria garantiza la generación de recursos fiscales que le permitan a la Nación y a las regiones apalancar la inversión pública en proyectos estratégicos para la reactivación económica, sino que además garantiza el autoabastecimiento de energéticos para su reactivación industrial”, afirmó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.



El informe, elaborado con base en la planeación y presupuestos preliminares de las empresas encuestadas por el gremio, evidencia el creciente interés en gas natural por parte de las compañías.



Es así que, para este año el 45% del presupuesto total de exploración estará enfocado en la búsqueda de gas. Así mismo, se proyecta destinar US$400 millones para desarrollar producción de este combustible, lo cual representa el 15% de la inversión total en producción y mantiene la tendencia creciente en el enfoque hacia este energético.



“El gas natural toma cada vez más fuerza en la matriz energética, por eso no sorprende que su participación venga creciendo en los últimos años. Colombia tiene potencial geológico, pero para que se desarrolle es necesario impulsar el crecimiento de su demanda, lo que implica medidas que faciliten la comercialización oportuna, el transporte competitivo hacia centros de consumo y promover la competencia en igualdad de condiciones”, explicó Lloreda.



El líder gremial agregó que “esto será clave para impulsar el crecimiento de este combustible en el país, el abastecimiento y la confiabilidad que se requiere en un proceso de transición energética”.



A nivel regional, la inversión exploratoria se concentrará en la región Caribe, principalmente en Córdoba, y en su mayoría en tierra firme, en donde parte importante de los recursos tendrán como foco la búsqueda de gas natural.



Por su parte, la inversión en producción estará dirigida, principalmente, al departamento del Meta, que continuará siendo el principal receptor de inversión, seguido de los Santanderes, Casanare, Antioquia, Putumayo y Huila.



El informe de la ACP también destaca que el 95% de las inversiones de 2021 se llevarán a cabo en tierra firme (onshore), mientras que en costa afuera (offshore) y yacimientos no convencionales (YNC) las inversiones estarán orientadas a desarrollar estudios y otras actividades previas a la perforación exploratoria, la cual se prevé para el 2022.



El gremio también presentó en su estudio los resultados de la encuesta sobre el clima de inversión del país, el cual evalúa 11 aspectos fundamentales para el sector: prospectividad, competitividad, bienes y servicios, aspectos fiscales, disponibilidad de infraestructura, aspectos contractuales, ambientales, sociales, estabilidad política, seguridad regulatoria, consulta previa y seguridad en las operaciones.



Este año la calificación general promedió 5 ubicándose en el rango aceptable, registrando una disminución frente a la otorgada en 2019 (6/buena).

De los 11 elementos evaluados, solo queda una única percepción totalmente favorable del país, que continuó siendo la ‘Estabilidad política’, la cual mejoró al pasar de un 63% y 65% en 2018 y 2019, respectivamente, a 75% en 2020.