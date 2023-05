Petróleo: expertos piden más exploración y nuevos contratos

La semana pasada la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el informe de recursos y reservas de 2022. Este evidencia una caída de 10% en las reservas de gas y una ligera alza de 1% en las de petróleo.

Sin embargo, expertos consideran que este resultado “positivo” en petróleo es creado por el alto precio del crudo, por lo que es posible que al haber una baja en la cotización del commodity puede significar que menos de estos recursos puedan ser puestos en superficie.

Por este motivo analizan que se debe incrementar la exploración, las señales para la inversión y de igual forma otorgar nuevos contratos para la exploración y producción de los hidrocarburos.

Los efectos de no hacerlo serían la pérdida de la autosuficiencia y por ende un incremento en los costos de combustibles y energía.

Por el momento, el Gobierno no ha señalado un cambio de política con respecto a contratos.

“No reponemos lo que estamos consumiendo” Francisco José Lloreda, presidente ACP Los resultados del informe de reservas y recursos muestran una ligera alza en reservas de crudo, cuyo incremento fue de 1%. Sin embargo, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), apuntó que el principal motivo de esto fue el promedio de precios visto el año pasado. Esto, según Lloreda, viabilizó la técnica de recurso mejorado, con un incremento de 2 puntos porcentuales hasta alcanzar 23%. Así mismo otros pozos con un promedio de extracción más alto por barril también fueron contados en el informe. De esta forma, el volumen de las probadas pasó de 2.039 millones de barriles a 2.074 (es decir, 35 millones de barriles adicionales). Al tener este año un promedio de precio en caída, tanto el recobro mejorado como algunos pozos pierden viabilidad financiera y no serán extraídos. “Es únicamente un factor de precio lo que explica este resultado. Pero no estamos reponiendo con hallazgos para incorporar barriles al mismo ritmo que estamos incrementando el consumo”, afirmó el líder gremial.

“Impactaría el costo del gas para generar” Alejandro Castañeda, presidente Andeg “Esta foto del informe muestra que nos estamos gastando nuestros ahorros en gas y no los estamos reponiendo en la misma magnitud” , apuntó Alejandro Casteñeda, presidente de Andeg, que representa los generadores térmicos. Según señaló, los resultados de este informe muestra una caída importante, de 11%, en el volumen de gas natural. Esto da señales de que de no haber nuevos hallazgos relevantes que puedan incorporarse a las reservas el país se vería abocado a importar gas. Si bien aclara que actualmente se importa una parte del consumo por medio de la planta de regasificación de El Cayao, esta lo hace para algunas plantas en específico y es un soporte adicional del sistema. “Las centrales térmicas a gas consumen entre 20% y 25% del gas producido nacionalmente, por lo que la disponibilidad es muy importante”, destacó. Ahora bien, otro de los puntos importantes es que el energético local tiene un costo menor que el importado. “Esto impactaría los costos de generación de energía eléctrica”, señaló.

4

“La conclusión es que hay que firmar contratos”



Amylkar Acosta, exministro de Minas



“Lo que me preocupa de este informe no es lo que se hace sino lo que no se está haciendo”, aseveró Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía. De acuerdo con el experto en el sector, este informe revela que “el vaso se está vaciando” y eso significa que se deberían tomar acciones con respecto a una nueva ronda para otorgar contratos para multiplicar la actividad exploratoria y sumar nuevos hallazgos.



Recordó que los ministros de Hacienda, Comercio y Minas y Energía habían señalado que una vez se conocieran los resultados del informe de la ANH se tomarían decisiones en esta materia. Acosta apuntó que el informe deja clara la necesidad de dar señales de mayor inversión y exploración en el sector para evitar la pérdida de autosuficiencia. “La conclusión obvia es que se deben firmar nuevos contratos de exploración y producción de petróelo y gas”, remató. Si bien consideró que es importante optimizar los recursos contingentes y prospectivos, así como apuntar aquellos que están suspendidos; no obstante, esto no es suficiente con esto.