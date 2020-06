Petróleo habría tocado fondo y vuelve a cotizar por encima de US$40

El precio internacional del petróleo ha presentado un difícil 2020. Sumado al shock por la pandemia, se desató meses atrás una guerra de precios que llevó la cotización del Brent a estar por debajo de US$20 el barril y, en el caso del WTI, los problemas de almacenamiento incluso hicieron que los precios fueran negativos. No obstante, el crudo presenta ya pequeños repuntes que se podrían mantener a lo largo de 2020.



(Lea: Precios del petróleo repuntaron este viernes)



Gran parte del incremento en el precio está relacionado con las aperturas de las economías, lo que ayuda a una mayor demanda del commodity, a lo que se suma la reunión que celebrará hoy la Opep+, en la que se discutirán posibles nuevos recortes en la producción de la alianza.



(Lea: El 70% de exploración petrolera en manos de empresas privadas)



Cabe recordar que el grupo de países petroleros decidió el pasado 1 de mayo sacar del mercado 9,7 millones de barriles diarios, alrededor del 10% de su producción en conjunto, para tratar de equilibrar la oferta con la demanda.



Por lo pronto, el barril de Brent cerró ayer cotizando en US$42,3 por cada unidad, después de registrar un repunte de 5,78%durante la sesión. De igual forma, el WTI terminó en US$39,55 tras un alza de 5,72% en el día.



En el caso del Brent, la referencia para Colombia, a pesar de que sigue en terreno negativo en el 2020, pues acumula una caída 38% en su cotización, ha recuperado gran parte de lo perdido. Es más, desde el nivel de US$19,33 que registró el pasado 21 de abril, el crecimiento desde ese entonces es de 118%.



Como explica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, “buena parte de los factores que crearon el estrés en este mercado se han venido solucionando. En especial, se ha observado una reactivación de mercados muy importantes para la demanda de petróleo como Estados Unidos y China. En este orden de ideas, la fuerte presión bajista en precios estaría algo más limitada, pero no inexistente.



Ante esto, Carolina Monzón, jefe de Análisis Económico de Banco Itaú, apunta que se habría visto ya ese cambio de tendencia. “Es posible que los precios del petróleo ya hayan tocado mínimos en marzo como consecuencia de la pandemia y el amplio nivel de inventarios. La reapertura paulatina de las economías avanzadas y la posibilidad de recorte de la producción por parte de la Opep+ soportan el avance en los precios del petróleo”.



No obstante, los expertos dejan claro que el panorama económico mundial no está exento de riesgo, como un mayor impacto económico al esperado o un fracaso en la reapertura de los países, lo que podría volver a golpear los niveles del petróleo mundial.

En este punto, Monzón asegura también que “no es descartable que la volatilidad retorne con los datos de desempeño de la actividad económica global y la reactivacion de la producción en Estados Unidos”.



De igual forma, como apunta Reyes, de BBVA Research, “cabe recordar que hay un componente geopolítico y se comienza a hablar de reversar acuerdos entre algunos estados productores. Sin embargo, en nuestra visión, todavía hay espacio para volatilidad pero creemos que la tendencia es alcista en el mediano plazo, conforme se viene presentando la recuperación en actividad global”.



En cuanto a qué se puede esperar para el resto del año, Reyes señala que “tenemos un precio medio de US$39, que implica un nivel superior para el segundo semestre, y para 2021 un valor medio de US$50. Esto significa que deberíamos seguir observando una recuperación de actividad”.



Monzón, por su lado, apunta que “para el cierre de año vemos el Brent alrededor de US$35, un escenario que podría ir al alza”.



En Twitter: @rlopezper