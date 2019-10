Petronas o Chevron, trabajarían con Ecopetrol en el mar Caribe

En los últimos días del presente año Ecopetrol daría a conocer el nombre de la multinacional petrolera que lo acompañará en el desarrollo de tres bloques costa afuera (offshore) en aguas del Mar Caribe.



Se trata de las áreas petroleras marinas que venía desarrollando en asocio con la multinacional estadounidense Anadarko, compañía que antes de vender sus activos a la Occidental Petroleum Company (Oxy), devolvió la operación de los bloques a la empresa colombiana.



Portafolio pudo establecer con fuentes del sector petrolero del país, que en la baraja de empresas interesadas por convertirse en el socio estratégico de Ecopetrol, hay dos que han mostrado su especial interés por acompañar a la compañía colombiana en esta tarea.



Las petroleras serían Petronas de Malasia y Chevron de EE. UU., aunque no se descarta una tercera, Petrobras (Brasil).



Los analistas explicaron que las tres compañías, además de poseer una vasta experiencia en la exploración y producción de hidrocarburos en aguas ultraprofundas (mínimo 4.500 metros), han analizado al detalle la información suministrada por la compañía colombiana a través de un dataroom, y que además han solicitado que firmas de banca de inversión los asesoren en el tema.



Así mismo, recalcaron que tanto Petronas como Chevron encajarían como anillo al dedo en la intención de Ecopetrol, el cual busca que su socia se integre de manera inmediata a las tareas de exploración y producción de hidrocarburos en estas aguas.



Cabe recordar que los tres bloques en mención son Fuerte Sur, Fuerte Norte y Purple Angel, los cuales hoy son propiedad 100% de Ecopetrol, y que se encuentran ubicados al frente de las costas de los departamentos de Córdoba y Sucre.



SIN RESULTADOS OFICIALES



Al indagar con voceros de Ecopetrol sobre el tema, dejaron en claro que, si bien hay empresas internacionales interesadas, todavía no hay resultados, pero que posiblemente a final de año se conocería el nombre del nuevo socio.



“Dada la magnitud del proyecto y el monto de inversión, se anticipa la necesidad de un socio estratégico con más experiencia en este tipo de desarrollos (aguas ultraprofundas)”, explicó uno de los voceros.



Así mismo, al preguntarles por posibles empresas interesadas en compartir el desarrollo de los bloques recalcaron que hasta el momento no hay un balance de cuántas petroleras han ingresado al dataroom, y tampoco sobre el número de empresas interesadas en la operación.



“Ecopetrol montó este dataroom para que las empresas interesadas en ser socias de la empresa ingresen y analicen toda la información técnica y financiera de cada uno de los tres bloques con el fin de que hagan sus proyecciones y establezcan si es una operación rentable, como socias de la compañía”, señaló uno de los voceros de la petrolera colombiana.



De los tres bloques, el que tiene millas abonadas en cuanto a exploración es Purple Angel, ya que allí se llevaron a cabo los descubrimientos de Kronos, Gorgon y Purple Angel-1.



Para los voceros de Ecopetrol, con el desarrollo de este bloque en sus manos podrán delimitar y producir estos descubrimientos conforme únicamente a sus intereses estratégicos, y plan de expansión en reservas, ya que aporta recursos descubiertos a su portafolio.



HOJA TÉCNICA DE LOS BLOQUES



Como ya fue mencionado, la operación de los tres citados bloques fueron devueltos por Anadarko a Ecopetrol. En el caso de Fuerte Sur y Fuerte Norte, la cesión quedó registrada el 15 de enero de 2018, y en el del bloque Purple Angel, este se realizó el pasado 7 de junio.



La nueva petrolera se vinculará con un porcentaje de participación del 50% y asumirá la operación en cada una de estos bloques, mientras que Ecopetrol mantendrá la otra mitad de la propiedad (50%).



El bloque Fuerte Norte tiene una extensión aproximada de 481.000 hectáreas y el bloque Fuerte Sur es cercana a las 330.000 hectáreas. Por su parte el bloque anexo Purple Angel mide 220.000 hectáreas.



La fase de exploración que adelantó Anadarko en Fuerte Norte y Sur se adquirieron programas sísmicos de dos y tres dimensiones, en Purple Angel se hicieron trabajos de adquisición sísmica, corazonamiento de tipo pistón y estudios de imágenes satelitales.



La socia que busca Ecopetrol para desarrollar los bloques Fuerte Sur, Fuerte Norte y Purple Angel debe tener una amplia experiencia para la operación offshore en aguas ultra profundas, al tener en cuenta que el pozo Purple Angel-1 alcanzó una profundidad total de 4.795 metros, incluida una lámina de agua de 1.835 metros.



“Los tres pozos exitosos (Kronos, Gorgon y Purple Angel-1, en el bloque Purple Angel) muestran para Ecopetrol la posible existencia de una provincia gasífera en esta zona del Caribe colombiano”, dijo el vocero de la petrolera.



PETRONAS Y CHEVRON, COMO LAS SOCIAS DE ECOPETROL



Para Ecopetrol no sería nueva una operación con Petronas o Chevron. Con la primera desarrolla tareas en aguas de la Península de Yucatán (México). A través de su filial Ecopetrol Global Energy, presentó las mejores ofertas y fue declarado licitante ganador en junio del año pasado para un bloque en las cuencas del sureste. Y con la segunda realiza un trabajo conjunto desde septiembre del año pasado en aguas marítimas frente a la costa del estado de Sao Paulo en Brasil.



Selló una transacción con compañías de los grupos Shell y Chevron con lo que amplió la operación en el Pre-sal de Brasil.



El acuerdo le permite a Ecopetrol tener una participación del 10% del bloque Saturno el cual abarca 1.100 kilómetros cuadrados, que le fue asignado inicialmente a Shell y Chevron, y que ahora tienen cada uno el 45% de participación.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio