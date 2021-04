ABC de las medidas restrictivas que aplicarán en Bogotá

Bogotá amaneció este martes con el decreto que fija, de manera definitiva, cómo serán las medidas para la capital en los próximos días.



Hasta la noche de este lunes, Distrito y Gobierno Nacional estuvieron acordando cómo sería la estrategia propuesta por la administración en el Comité Epidemiológico Nacional.



Una vez hubo 'luz verde', Bogotá emitió el decreto 135 de 2021, que indica, punto a punto, qué medidas aplicarán en los próximos días.

A continuación, le compartimos un ABC de las medidas:



1. Modelo 4 x 3

Bogotá tendrá un modelo de cuatro días de trabajo y movimiento y tres días de restricción total a la movilidad.



Así las cosas, se decretó restricción de movilidad (o cuarentena general) desde las 00:00 del sábado 10 de abril hasta las 4 a.m. del martes 13 de abril.



Durante ese periodo, usted solo podrá salir a:



1. Abastecimiento y adquisicion de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera necesidad. Solo puede salir una persona por hogar.



2. Trabajar si prestar servicios en el sector salud.



3. Cuidar adultos mayores, personas menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales.



4. Trabajar si presta servicio en orden público, seguridad general y atención sanitaria.



5. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.



¿Se puede hacer actividad física?: Sí, se puede hacer actividad física por máximo 1 hora al día.



Si estoy fuera de Bogotá, ¿puedo retornar a Bogotá?: Sí.



Si vivo fuera de Bogotá, ¿me puedo ir?: Sí. Pero el Distrito aclaró que este "no es puente festivo" e hizo un llamado a quedarse en casa como corresponde.



¿Puedo hacer trasteos?: Sí, pero con estrictos protocolos de bioseguridad y en casos de extrema necesidad.



Y las excepciones serán las mismas que se han manejado en cuarentenas generales pasadas (consúltelas aquí)



La próxima semana se evaluará con el Gobierno Nacional si la medida aplicará para entre el 17 y el 20 de abril.



2. No habrá toque de queda

En los próximos días, no habrá toque de queda en Bogotá. Solo habrá restricción general a la movilidad entre las 00:00 del sábado y las 4 a.m. del martes.



3. Pico y cédula

A partir de las 00:00 de este martes 6 de abril y hasta el 19 de abril funcionará el pico y cédula.



Recuerde que:



- En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.



- En los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar.



No aplica pico y cédula para:



- Servicios de salud y farmacia.



- Trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que requieran la comparecencia de dos o más personas.



- Quienes cuiden o acompañen a adultos mayores y personas con discapacidad.



- Personal médico.



- Hoteles.



- Restaurantes.



- Gimnasios.



- Lugares turísticos, culturales y religiosos.



- Parques, museos, cines y teatros.



4. Ley seca

El decreto "restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público, desde las desde las 00:00 horas del sábado 10 de abril de 2021 hasta las 04:00 horas del martes 13 de abril de 2021".



Sin embargo, sí se podrá adquirir licor por domicilio.



5. Medidas para atención en salud

- Serán "suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no diferibles, que puedan requerir unidad de cuidado intensivo; así como progresivamente, los procedimientos de complejidad intermedia que requieran

hospitalización".



- Las IPS deben avanzar en expansión UCI y de camas hospitalarias para la atención del covid-19.



- Se intensificará la estrategia DAR (Detecto, Aislo, Reporto).



