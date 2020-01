Piden al Gobierno que destape sus cartas en reforma pensional

En el marco del Gran Foro Colombia 2020: ¿para dónde va el país?, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que lo laboral y pensional en Colombia tiene inmensos desafíos, entre ellos la alta informalidad, razón por la que "la sociedad debe discutir estos temas, incluso si terminan en reformas".



(Lea: Reformas política y pensional, en el radar del Gobierno)



Además dijo que mantener lo laboral en el status quo no se sostiene, entre las razones, mencionó el cambio que está viviendo el país con la entrada de empresas de la economía colaborativa, entre otras.

Por su parte, el senador Richard Aguilar, dijo que este es un tema (el pensional) que se ha dejado de lado desde el año pasado pues, "no presentaron la reforma por tufillo de temor a las marchas", pero aseguró que es un debate que se debe llevar al Congreso dado que el tiempo avanza y la discusión no llega.



En esta misma línea, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, comentó que es momento de que el Gobierno muestre su hoja de ruta en estos temas y más allá de las reformas pensional y laboral, cabría discutir la de mercado de capitales, resaltó. Lo anterior, para que dichos insumos permitan profundizar el debate.



Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que están haciendo una propuesta para hacer complementarios los dos regímenes y dijo que "no estamos planteando cerrar Colpensiones, estamos diciendo que ellos también pueden administrar ahorros y fondos".



Tanto los directivos en mención como el senador, le dijeron al Gobierno que "es hora de lanzarse al agua" en estos temas.



A lo anterior, la ministra de Trabajo, Alicia Arango dijo que ellos pueden "lanzarse al agua y no llegar a la otra orilla. Nosotros queremos llegar a la otra orilla, pero para eso hay que aprender a nadar", agregando que el país primero debe tomar experiencia en las discusiones en una mesa tripartita.



Asimismo, fue enfática al decir que "se trata de construir un país en el que todos están reclamando y eso toma tiempo. El país cambió, ahora no sólo es la reforma, cuenta también la actitud que tiene el ciudadano frente al Gobierno y al Congreso".



Por último, la funcionaria dijo que para que una reforma "sea buena toma tiempo y eso no es salir a la loca", hay que construirla. "Estoy de acuerdo con hacer los debates ampliamente y que todos pongamos sobre la mesa las cartas al tiempo", resaltó. Además, dijo que está de acuerdo en que las decisiones importantes para la ciudadanía deben tomarse, sin importar si son populares o impopulares.