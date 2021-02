‘Piloto para las criptomonedas no es una legalización’

Pese a que las criptomonedas como el bitcóin no tienen marco legal en Colombia, pero tampoco es ilegal negociar con ellas; desde el país se mueven mensualmente hasta $70.000 millones en este tipo criptoactivos.



Desde el 2009, cuando comenzaron a aparecer esas monedas digitales, creadas por expertos informáticos, su valor o capitalización de mercado no ha dejado de subir y según portales especializados como CoinMarketCap el valor combinado de las 7.000 criptomonedas sobrepasan los US$986.000 millones, aunque la volatilidad de ese mercado genera lo que algunos consideran una burbuja, y que en cualquier movimiento puede subir o caer hasta el 30%, como ha sucedido recientemente.



Hasta ahora no hay normas que autoricen su transacción en el país por factores como la falta de un gobierno o entidad que respalden esos criptoactivos -como prefieren llamarlos las autoridades-, el anonimato de quienes están detrás de su manejo, la imposibilidad de rastrear las operaciones que podrían encubrir lavado de activos o financiación de terrorismo y la falta de responsables ante posibles actos de piratería informática o fraudes.



La Superintendencia Financiera iniciará una prueba piloto para hacer operaciones de transferencias y retiros en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de negociación de criptoactivos, para medir la efectividad de los desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de trazabilidad en las transacciones utilizadas en los procesos de gestión de riesgos.



El piloto consistirá en realizar operaciones de cash-in (depósito de recursos) y cash-out (retiro de recursos) en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de intercambio de criptoactivos.



Para ello seleccionó a 9 de 14 iniciativas que se postularon para hacer pruebas en el espacio de la Arenera (sandbox) de la entidad.



Las alianzas, integradas por una entidad vigilada y una plataforma de intercambio de criptoactivos (exchange) constituida en el país son Banco de Bogotá con Bitso, Banco de Bogotá con Buda, Bancolombia con Gemini, la firma Coltefinanciera con Obsidiam, Davivienda con Binance, la fintech Powwi con Binance, la firma Coink con Banexcoin y la fintech Movii con Panda y también con Bitpoint.



Se definirán los elementos que debe cumplir cada alianza para iniciar sus operaciones de prueba en depósitos a nombre de plataformas de criptoactivos, en el sandbox de la entidad durante un período no mayor a un año.



Laura Clavijo, directora de Innovación de la Superfinanciera aclaró que “el piloto no cambia la asignación de responsabilidades en el manejo de riesgos de este tipo de transacciones, ni se entiende como una autorización para que el sistema financiero use el ahorro del público para realizarlas”.



Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, recordó que ni el bitcóin ni los otros criptoactivos son moneda de curso legal en Colombia y adicionalmente, al no tener el respaldo de un Estado emisor del que se pueda hablar como contraparte, los criptoactivos no pueden ser considerados una divisa.



Y advirtió que si una “persona no recibe el criptoactivo que compró, estará siendo víctima de una estafa o fraude, delito que no es inherente ni está especialmente asociado al mercado de los criptoactivos”.



“Ni el Ministerio de Hacienda ni ninguna otra autoridad financiera controla la emisión de criptoactivos, ni tiene registros de sus emisores. Por tanto, quienes adquieran o efectúen transacciones con estos activos arriesgan voluntariamente su patrimonio”, concluyó.