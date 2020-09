Plan de reactivación crearía más empleos para hombres

Ante un panorama económico desafiante por la pandemia, el Gobierno Nacional lanzó un plan de reactivación con el que busca recuperar al menos 1 millón de empleos, y el tejido productivo que se ha destruido desde que llegó la covid-19 al país. Sin embargo, llama la atención que los sectores en los que se concentra dicho proyecto son aquellos que tradicionalmente contratan a hombres, según alertan los expertos.



Cabe apuntar que, como lo reveló este diario, los 774.272 empleos que hasta ahora se conoce que se esperan crear por cuenta del plan “Compromiso por Colombia”, y que tiene en su mayoría recursos privados, provienen de los sectores de energía, hidrocarburos, minería, transporte, e digital, tradicionalmente con una mayor participación masculina.



Una muestra de eso es que, según datos del mercado laboral desagregado por sexo del Dane, se ve que las participaciones de mujeres en el sector de construcción, y de minas y energía, entre mayo y julio de este año son de apenas de 6,5% y 14,6%, respectivamente.

En contraste se ve que, por ejemplo, los sectores más afectados por la crisis tienen una mayor participación de mujeres, como es el caso de alojamiento y servicios de comidas, en el que son 68% trabajadoras; actividades artísticas, que tiene el 62%, y el comercio y reparación de vehículos, con un 61%.



Eso pone de relieve la necesidad de incluir a los sectores más afectados y que tienen fuerza laboral femenina en su mayoría en la reactivación, teniendo en cuenta que las mujeres son el 51,2% de la población colombiana y han sido las más damnificadas.



De acuerdo con Martha Elena Delgado, directora de análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, en ese sentido no se debería pensar que “la política pública no puede desconocer que la mitad de su fuerza laboral está teniendo problemas y deben solucionarse, por ende, no es un tema de solamente las mujeres, es el empleo y los indicadores de todo el país”, resalta.



Para Delgado, si bien es clave que se piense en los sectores de construcción e infraestructura para recuperar el empleo, debe ser también una prioridad impulsar la demanda de los hogares. “Hay que fortalecer la apertura de comercio y servicios, donde hay una amplia participación de mujeres. Además hay que abrir paulatinamente colegios y lugares donde se brinda cuidado a los niños para que ellas puedan liberar tiempo de la economía del cuidado a sus actividades laborales”.



Para Maribel Castillo, directora de la carrera de economía de la U. Javeriana de Cali, ante un tasa de desempleo histórica para las mujeres, como la que se vio en julio con 26,2%, “se deben incluir subsidios a la nómina de empresas que contraten en su mayoría mujeres, y priorizar el apoyo a empresas que contraten sobre todo personal femenino en estos procesos de reactivación que están siendo considerados”, dice Castillo, quien agrega que los programas sociales que tiene el Gobierno para atender la pandemia deberían incluir un enfoque de género.



En ese sentido, María del Pilar López Uribe, profesora asociada a la facultad de economía de la U. de los Andes, explica que los planes de recuperación económica deberían enfocarse en dos frentes clave. El primero es ver cómo reactivar a las mujeres que han estado en los sectores más afectados, y el segundo punto es cómo equilibrar las cargas domésticas que tienen ellas, y que han aumentado por la crisis. “Por ejemplo, el tema de que ahora las mujeres cabezas de hogar estén cuidando a sus hijos y educándolos es una labor adicional. Una política clave es descargar el peso que están teniendo las mujeres en estos momentos, abriendo los jardines infantiles y colegios”, añadió.

Otro punto que resalta López es que son necesarias medidas urgentes para las personas que trabajan en servicios domésticos, pues el número de personas ocupadas cayó en un 46% en julio, según el Dane, y que se calcula que al menos el 95% son trabajadoras. “Es muy importante que se les incluya en la reactivación”, apunta.



Pilar Torres, consultora en temas de género y profesora de la facultad de economía de la U. Rosario, también señaló que la inclusión de las mujeres en los planes de reactivación es urgente y, por ahora, no se ha visto que los países de la región lo hayan incluido dentro de su estrategia central para recuperar la economía. “Colombia tiene algunas políticas de crecimiento, de capacitación de mujeres, pero no se ve un enfoque de género claro. Hay que ver que esta no será una solución sencilla, porque requiere cambios estructurales en, por ejemplo, sectores que históricamente han excluido a este segmento”.



Ante la preocupación sobre el número de empleos para hombres en el plan de reactivación, este diario consultó a la Vicepresidencia de la República, la cual señaló que “actualmente se está trabajando con las entidades del Gobierno competentes, los gremios y los gobiernos regionales para implementar estrategias concretas que permitan la empleabilidad de las mujeres en sectores en los que tradicionalmente han participado los hombres”.



ALGUNAS MEDIDAS



- Si bien el plan de reactivación no tiene una participación mayoritaria de mujeres, la Vicepresidencia anunció la creación del Fondo Mujer Emprende, para promover, financiar y apoyar la formalización y el emprendimiento de las mujeres.



- Asimismo, crearon un comité asesor de mujeres empresarias para la reactivación; capacitación para mujeres en temas digitales; y acompaña- miento en proyectos pro- ductivos rurales, entre otros.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte