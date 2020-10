Plan de reactivación de Bogotá, con freno digital

Este viernes se hará el segundo debate del proyecto de reactivación económica de Bogotá, que llama la atención por el efecto que se espera que tenga en empresas de tecnología, comunicaciones y aplicaciones.



En medio de la polémica están los articulos que proponen el incremento de las tarifas del ICA (11,11 % hasta 2024) para el sector de las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas. Excluyendo al sector de las telecomunicaciones satelitales y también el incremento progresivo del ICA para las plataformas digitales, a partir de 2022, a una tarifa del 13,8 por mil.



Distintos líderes del sector y diferentes gremios han llamado la atención al respecto de lo que sería un freno digital, que tendría efectos no solo en la capital del país, sino en el desarrollo del hub de referencia de la región que se planea sea Colombia.



“Cuando se habla de subir los impuestos en el proyecto que llaman ‘Plan Marshall’, lo que se está haciendo es generar una contradicción al ecosistema digital de Bogotá y, por eso, se ha evidenciado que es inconveniente, inoportuno y desestimula la competencia las medidas como aumentar la tarifa de ICA en cuatro elementos distintos, que son los que proponen los artículos 5,6 y 7 y que ya han dado muestra del freno digital que tendría la ciudad al tener ese alza”, explicó Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la Andi.



En concreto, los artículos mencionados afectan a telecomunicaciones, comercio electrónico, BPO y lo que corresponde al ecosistemas de plataformas.

Y, al mismo tiempo, incluso se apunta a que el recaudo logrado al hacerlo sería muy pequeño.



“Vía plataformas se estima que serían recolectados 10.000 millones de pesos para plataformas por medio de esta tarifa de ICA”, agregó Pinzón.



De acuerdo con Sergio Martinez Medina, comisionado de sesión de la CRC, no hay sectores ganadores con la pandemia de la covid-19, “y la industria de las telcos no ha sido una de ellas, de acuerdo con los reportes entregados a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por lo tanto, no es comprensible que se suban los impuestos al sector que mantuvo la conectividad en Bogotá”.



De acuerdo con el Dane, la brecha de conexión en Bogotá, en estratos 1 y 2, es del 22% de la población.



Asimismo, el 19,5% de las personas no usa las TIC por considerarlas costosas, así que un incremento del ICA traería como consecuencia, incluso, el aumento de las tarifas de estos servicios.



“Es gracias a estas empresas que fue posible que la economía no se detuviera en la pandemia o en el aislamiento, y así se logró que se implementara el teletrabajo o el comercio para las pymes, que se aumentara la bioseguridad y que se pudiera afrontar la carga de la red. Las empresas de telecomunicaciones hicieron inversiones para seguir prestando sus servicios y no está bien aumentarles esta tarifa de ICA”, agregó Pinzón.



La posibilidad de una aprobación de estos artículos y su posterior puesta en marcha también abre a la ciudad a la posibilidad de una deslocalización.



“Se puede aumentar la brecha digital, se genera un problema en el empleo y en una menor llegada de inversión. Además, la ciudad se vuelve un lugar más hostil y abre la puerta a otras ciudades o municipios cercanos para llevar las empresas, pues podrían ofrecer mejores condiciones que las de Bogotá”, señaló Pinzón.



De acuerdo con Fedesarrollo, las plataformas han tenido un impacto en la ocupación e ingresos de la ciudad, por ejemplo, con un aporte promedio de 780.000 pesos al mes, para conductores y repartidores, al tiempo que las plataformas han sido el espacio para el empleo de migrantes y también han facilitado la bancarización de las personas en al menos 45%.



Además, según ese mismo análisis hecho entre diciembre de 2019 y marzo del 2020, casi el 50% de las personas que trabajan por este medio son de estratos 1 y 2, es decir, que están teniendo ingresos por primera vez.



“Potenciar el ecosistema digital y las telecomunicaciones en todo el país es lo que permitirá continuar impulsando una verdadera reactivación económica”, apuntó Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.



De acuerdo con cifras de la Andi, en el caso del sector de BPO, la ciudad concentra no solo Call Centers, sino lo que implica el Business Process Outsourcing.



Este segmento en la ciudad tiene el 44% del empleo del país en el sector de TIC al cierre de abril, que significaban 134.000 trabajos, y Bogotá concentra el 56% de trabajos TI nacionales. Le sigue con 21% Antioquia, 8% en el Valle del Cauca, el 6% de la Costa Atlántica y el 3% el Eje Cafetero.



“Estas oportunidades que se tienen, migrarían y también estarían limitando las opciones que tenemos como ciudad; queremos ser digitales, tener territorio inteligente, comercio electrónico, Gobierno en línea y atraer inversión, pero vía impuestos se estarían limitando y se termina apoyando otros destinos”, consideró Pinzón.



De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial, el 44% de los colaboradores en estos momentos estaría en trabajo remoto, por lo que la conectividad seguirá siendo fundamental.



“En el caso de Bogotá, que concentra el 30% del PIB, se establece que entre el 22 o 30% de las personas ocupadas de la ciudad puede hacerlo desde casa, cuando en EE. UU. las cifras reportan un 27%; el encarecer las tarifas de comunicaciones y el acceso a internet va a generar problemas y lo que requiere la reactivación es un modelo híbrido y el tema de la conectividad es crucial”, afirmó Pinzón.



Es más, las oportunidades de trabajo a 2025, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, estarán concentradas en 97 millones de empleos de científicos de datos, especialistas de inteligencia artificial, transformación digital, internet de las cosas, ciberseguridad o machine learning.



“Lo que está diciendo Bogotá es que ante la posibilidad de hacernos más digitales, vamos a encarecer el servicio para las tiendas que están vendiendo en línea y los domiciliarios también. Si bien la medida es progresiva, la señal que está mandando es que su desarrollo será más caro y tendrá un impacto en la sociedad, con la educación y el empleo. Cerca del 40% de las empresas con las que hablamos al conoce el plan explicaron que iban a tener un problema para crecer en un 20 o 25 % de empleos, de los 30.000 o 40.000 que generan”, agregó Pinzón.





EL CAMINI CRUZADO DEL 'PLAN MARSHALL' DE BOGOTÁ



La administración distrital de Bogotá presentó lo que denomino el Plan Marshall (Proyecto de Acuerdo No. 315 de 2020), un proyecto con el que busca establecer incentivos para la reactivación económica de la ciudad junto con medidas tributarias de alivios para unos comerciantes e incrementos para otros.



El pasado este domingo 18 de octubre quedó aprobado en primer debate con 15 votos a favor.



La segunda discusión que tendrá dicha iniciativa se hará en la plenaria del concejo distrital, dicho debate está programado para este viernes 23 de octubre, desde las 9 de la mañana.