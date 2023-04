Plan éxodo: vea cómo están las vías este Jueves Santo

Más de 150 mil vehículos se han movilizado este Jueves Santo por las vías del país, en el marco del Plan Éxodo. Así lo señaló el coronel Diego Mora Muñoz, director de Tránsito y Transporte de la Policía.

"A nivel nacional se han movilizado más de 150 mil vehículos durante el Jueves Santo. En Bogotá, más de 20 mil y en Cundinamarca más de 50 mil vehículos", informó el oficial.

Las autoridades prevén la movilidad de 10’248.800 vehículos por las carreteras de Colombia en esta temporada. Durante el plan éxodo que se ha implementado en Bogotá, la Secretaría de Movilidad informó que han salido de la capital más de 712.000 vehículos y se estima que se movilicen 1’655.500.

Acompañar a los ciudadanos en esta #SemanaSantaPorLaVida es la consigna de cada policía; el cumplimiento de las normas de tránsito es el mejor aliado de la seguridad. @DirectorPolicia lidera los dispositivos de seguridad vial y envía un saludo a los colombianos. pic.twitter.com/4f7z3KcOvs — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) April 6, 2023

Vías con mayor flujo vehícular y restricciones



La Policía reporta novedades en la vía Mosquera - La Mesa - Girardot durante este Jueves Santo. De hecho, desde tempranas horas de la mañana, conductores se han quejado por la larga fila de carros. Las condiciones de lluvia mantienen el tráfico lento en la zona.

También, al sur del país, se afrontan situaciones especiales. "Debido al invierno, tenemos pasos a un carril en Andalucía, Valle del Cauca. En Piendamó, Cauca, y sector del Caldono hay paso a un carril", sostuvo el coronel Mora.

"Las demás vías no tienen situaciones espaciales. Sin embargo, estamos en fuertes lluvias y la recomendación es tener precaución", añadió.

Recomendaciones

Para quienes tienen planeado viajar en las próximas horas o ya están en carretera, las autoridades recomiendan acatar las normas de tránsito. Si desea conocer con detalle cómo está el corredor vial por el que se movilizará, puede llamar al #767.

"Siempre recomendamos no exceder límites de velocidad, no realizar adelantamientos en sitios prohibido y no manejar bajo los efectos del alcohol. Esas son las causas de mayor siniestralidad. Evitemos este tipo de hechos en Semana Santa", concluyó el oficial.