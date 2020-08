Plan para Bogotá, buen inicio pero insuficiente

Archivo particular

El paquete de reactivación que anunció la semana pasada la alcaldesa Claudia López, denominado como el ‘Plan Marshall’, es un buen comienzo para darle un empujón a la ciudad con más peso en el PIB, pero se queda corto, según manifestaron algunos expertos.



El plan, que tiene que pasar por el Concejo de Bogotá para hacerse realidad, contempla una serie de beneficios tributarios para empresas y ciudadanos, y la propuesta de un cupo de endeudamiento por 11 billones de pesos, que se conocerá en detalle esta semana. De acuerdo con la alcaldesa, en una entrevista con EL TIEMPO en días pasados, esa sería la deuda más ambiciosa que ha tenido la capital en su historia.



Entre las principales medidas del plan está el congelamiento real del impuesto predial, la extensión del sistema de pago por cuotas para los predios no residenciales como restaurantes, hoteles, bodegas, locales, oficinas y universidades, así como para predios residenciales de propiedad de personas jurídicas durante el 2021. Según la Alcaldía, si la iniciativa es aprobada en el Concejo de Bogotá, los propietarios de 2,6 millones se beneficiarían.



Según dijo Claudia López en días pasados, “nosotros ya sabemos qué vamos a hacer, para eso es el plan de desarrollo, pero no sabemos con qué y ese es el ‘Plan Marshall’. Ese tiene dos componentes, un cupo de endeudamiento de 11 billones de pesos y un plan de recuperación de recaudo a 10 años porque ahorita se va a bajar, inevitablemente. Lo que va a salir a hacer la Alcaldía es decirle al sistema financiero que confíen en nuestras empresas y ciudadanos”, añadió.



Ante la publicación de los detalles del plan, algunos expertos manifestaron que si bien es un buen comienzo para la ciudad, urgen medidas que aceleren la reactivación económica de Bogotá, ciudad que en junio registró una tasa de desempleo de 23,6% y unas caídas más profundas en producción industrial y ventas comerciales en los últimos meses.



Para Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de economía de la U. del Rosario, “no hay un plan amplio y robusto de reactivación, diferente a los que ya conocemos. Hasta ahora se muestran algunas iniciativas de alivios y creo que eso está lejos de considerarse de un Plan Marshall original, que se caracterizó por ser un plan de inversión público masivo grande”.



Cabe apuntar que la referencia al Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la recuperación y la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que también incluyó una serie de inversiones públicas enfocadas, sobre todo en la infraestructura.



Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), manifestó que “el programa de Bogotá se limita a dar unos incentivos, que son importantes, pero son insuficientes. Para reactivar la economía de la ciudad se requiere infraestructura, incluyendo lo del aeropuerto, y meterle más plata a vivienda. Es importante que Bogotá tenga en cuenta sus fortalezas, y eso tampoco se menciona”.



Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, aplaudió el plan y dijo que las medidas de la Alcaldía “son útiles para los más afectados”.



Eso sí, advierte que ante la posibilidad de subir el pago de tributos por parte de algunos sectores, como el de las plataformas digitales, es clave “discutir estas medidas con los afectados y la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que estas industrias son una fuente de empleo y si se va a pedir solidaridad de estos sectores, hay que hablarlo”, detalló.



EL CAMINO



Teniendo en cuenta que Bogotá es una de las ciudades más afectadas por la pandemia, los expertos plantean que es necesario un plan articulado con otras grandes ciudades, que esté a su vez impulsado con recursos del Gobierno Nacional.



La propuesta de Anif es que haya un plan nacional para las grandes ciudades, que estén enfocados en varios aspectos. “El primero son los alivios a las poblaciones más afectadas, lo segundo es que debe haber inversiones en infraestructura y eso es lo que hace que las economías se reactiven. El otro punto es que cada ciudad vea en qué es fuerte y en qué no, con el fin de incentivar esos aspectos”, explicó Santamaría.



Sepúlveda, finalmente, apuntó que “Bogotá ha sido bastante rígida en permitir explorar diferentes maneras de reactivar la economía, y eso hay que considerarlo. Para la reactivación, hay que acelerar proyectos de infraestructura, que puede jalonar el empleo. Lo tercero es definir los planes de apoyo o protección al programa formal. Lo último son las ayudas a lugares pobres y vulnerables, como ya se ha hecho, para incentivar la demanda”.



MÁS DETALLES DEL PLAN DE BOGOTÁ



Otro de los incentivos que son parte del ‘Plan Marshall’ tiene que ver con la adopción voluntaria del Régimen Simple de Tributación (RST), que permitirá a muchas empresas reducir su carga tributaria, facilitar el pago de sus impuestos y, a muchas otras, formalizarse.



Asimismo, la Administración Distrital dijo que asumirá un porcentaje del costo del registro y renovación de la matrícula mercantil para los empresarios que se formalicen a partir de 2021, y hasta 2026.



Adicionalmente, la Alcaldía anunció que contempla que haya una progresividad en la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las microempresas que se inscriban en el RIT hasta el 2027. Esto les permitirá pagar entre el 20% y el 80% de la tarifa actual durante los primeros cuatro años, y solo tributar la tarifa plena a partir del quinto año.



María Camila González O.

Twitter: @CamilaGolarte