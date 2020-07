Planes para la reactivación se quedan cortos: expertos

Ante las propuestas que hizo el Gobierno en la instalación del Congreso, los gremios aplaudieron las iniciativas, pero insisten en que los planes deberían ser más ambiciosos en sectores como la infraestructura, construcción y agro. Por su parte, los economistas creen que quedan pendientes reformas estructurales como la laboral, y ponen sobre la mesa la propuesta de la renta básica universal.



(Los proyectos que el Gobierno radicó este 20 de julio en el Congreso).

Para medir el impacto sectorial y económico de los cinco proyectos de ley que el Gobierno anunció, Portafolio consultó a gremios y expertos, y recibió respuesta de cinco de ellos y tres economistas, quienes tienen opiniones divididas, pero señalan que las iniciativas se quedaron cortas.



Ante la generación de empleo, una de las banderas de esa reactivación económica, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, manifiesta que es clave que se pueda alcanzar la meta del millón de empleos. Sin embargo, subraya que “en materia de incentivo al emprendimiento, si bien es una estrategia de estímulo a la innovación, debe enfocarse como complemento de la intervención para la promoción de empleabilidad”.



(Duque se compromete a la activación de plan de empleo).



En cuanto a la extensión del programa de Ingreso de Solidario, que iría hasta 2021, Jaramillo cree que es una medida temporal y que sería “deseable transitar al reconocimiento de una renta básica universal en el estado de emergencia, focalizada para beneficiar a cerca de 9 millones de hogares vulnerables, para lo cual se requerirían 31 billones de pesos para cubrir los cinco meses de confinamiento aproximadamente”.



En esa línea, Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, recalca que si bien los planes para incentivar el empleo son de alta prioridad, es clave que estos esfuerzos estén focalizados en sectores con altos encadenamientos productivos como, por ejemplo, el de la construcción y la industria. Eso sumado a la necesidad de incentivar el empleo de mujeres y jóvenes, “población que ha sido particularmente golpeada por esta coyuntura, a través de normas de flexibilización laboral”.



(‘Gobierno viene trabajando en la estructuración de un programa de reactivación económica’).



Por otro lado, tanto Delgado como Andrés Giraldo, director del departamento de economía de la U. Javeriana, coinciden en que es clave que en la agenda sea prioridad una reforma laboral. “En lo que sí se quedó corto el Gobierno fue en anunciar las reformas estructurales, y la laboral es urgente. Yo esperaría una que abarate la contratación y que equilibre las cargas que con leyes de financiamiento pasadas han privilegiado la acumulación de capital, pero no de fuerza laboral”, explica Giraldo.



En ese punto, la directora de análisis de Fedesarrollo agrega que la informalidad es uno de los mayores retos que tiene el país en materia de empleo, sumado a equilibrar la oportunidades de trabajo a las mujeres.



LAS REACCIONES DE LOS SECTORES



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los anuncios hechos por el presidente Duque tienen varios mensajes positivos. El primero, a su juicio, es el llamado a la unidad para enfrentar la situación, el cual no solo debe involucrar al Congreso y a los partidos, sino a otros estamentos de la sociedad como los gremios, las organizaciones sociales y económicas, las centrales obreras y la academia.



En ese sentido, anunció que Fenalco presentará y aportará una serie de propuestas, lo mismo que hará el Consejo Gremial en un ciclo de seis foros, llamado ‘Ideas para la reactivación’.



En cuanto al proyecto de ley para promover el emprendimiento, Cabal subraya que aunque todavía no conocen el proyecto, “sí creemos que el Congreso y el Gobierno se tienen que centrar con todas las organizaciones del país en el proceso de reconstrucción y recuperación de la economía, el sector empresarial y el empleo”.



Alineado con Cabal, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice que ya el gremio había manifestado la importancia del empleo para la reactivación. “El país debe ir retomando la actividad productiva para que no se sigan perdiendo empleos. En ese sentido, las medidas anunciadas por el Presidente responden a esa necesidad. Del mismo modo, el anunciado proyecto de emprendimiento, los incentivos a sectores agropecuarios, mineros y de infraestructura van en la misma vía de propuestas que desde la Andi habíamos hecho dentro de un decálogo alrededor del apoyo a la empresa nacional, que incluye iniciativas para evitar la pérdida de compañías”.



Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), dijo que la inversión en infraestructura será clave para reactivar y dinamizar la economía. Caicedo citó un informe que realizó la Cámara con Fedesarrollo, en el que encontraron que “invertir 0,5 % del PIB en infraestructura de transporte durante los próximos 10 años aumentaría la tasa de crecimiento económico en 0,8 puntos porcentuales por año”, agrega.



Finalmente, ante el proyecto de ley para combatir la extracción ilegal de minerales, Jaime Concha Prada, vicepresidente de minería, hidrocarburos y energía de la Andi, dijo que “hay voluntad política para lograr el trámite de este proyecto en el Congreso de la República. En el pasado se presentaron iniciativas puntuales sobre el tema, pero no había ambiente para estudiarlos. La diferencia está en que este articulado, además de ser integral, confirma una de las tesis del Gobierno y es la de la legalidad”, concluye.



LA APUESTA POR EL AGRO



Otro de los proyectos de ley que propone Duque es uno para mejorar las condiciones del campo. Ante eso, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, recalca que “hay varios temas planteados, y nosotros queremos agregar otros tales como la aprobación de garantías móviles para los créditos y la asistencia técnica para el pequeño y mediano productor".



A su turno, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, agrega que se debería incluir “la ley de tierras, seguridad jurídica de la propiedad rural, la creación de un régimen laboral para el campo y, desde el PNG, el apoyo al tema de vías terciarias y el impulso a programas de emprendimiento de mujer rural”.