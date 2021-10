Pérdidas marinas por plástico ascienden a US$2,5 millones al año

La demanda del plástico PET, a 2025, no se atendería.

La crisis de los ecosistemas marinos a causa del plástico empeora, según el informe ‘De la contaminación a la solución’, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.



Las cifras señalan que las pérdidas de fauna acuática y demás ecosistemas ascienden a los U$2,5 millones por año. Además, de acuerdo con el informe, “los plásticos constituyen la fracción más grande, dañina y persistente de la basura marina” y son,en proporción, al menos un 85% del total de los desechos que hay en el mar.



Se estima que, a 2040, se viertan hasta 37 millones de toneladas de este material al océano, en caso de que no se aceleren las estrategias para reducir el uso de este en las industrias.



Actualmente, según la ONU, esta industria tiene una rentabilidad de US$580.000 millones, cifra que no se compara con las pérdidas marinas, ni con el coste que asumirían los países a 2040 para limpiar las fugas de plástico al mar, que se estima, según el informe, en US$100.000 millones.



Por otro lado, la ONU destacó que las tasas de reciclaje de este insumo son inferiores al 10% y sus emisiones de gases de efecto invernadero crecerían, aproximadamente, a 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2040.



Asimismo, durante las últimas cuatro décadas la producción de plástico se ha cuadruplicado, sin contar aún con el impacto que deja la emergencia sanitaria. El costo global de la gestión de estos residuos pasaría de US$38.000 millones en 2019, a US$61.000 millones de dólares a 2040, lo que representa un amento del 60% de los recursos destinados para esta acción, “en un escenario de negocios”, como lo señaló la ONU.



En términos de deterioro ambiental, de los 9.200 millones de toneladas de producción entre 1950 y 2017, 7.000 millones se convirtieron en desechos plásticos. Respecto a esta cantidad tres cuartas partes terminaron en vertederos “mal administrados” o abandonados, señaló el informe.



Esto representa un riesgo al terminar esta materia convertida en microplásticos que ingresan a los océanos. El panorama a 2050 es más desalentador, la organización prevé que la acumulación de este material será de 34 mil millones de toneladas, un aumento de 385% frente a lo obtenido hasta 2017.



El impacto de los plásticos en la vida marina es un indicador difícil de calcular según la ONU. Sin embargo, hay evidencias de que este material se ha alojado en el vientre de especies, incluso las vitales para la alimentación, como los peces y mariscos.

Según el informe, se han encontrado restos de macroplásticos en todas las especies de tortugas investigadas y casi la mitad de todas las aves marinas y tipos de mamíferos marinos rastreados.



Las más afectadas por estos residuos en los océanos son las tortugas, puesto que confunden las bolsas de plástico flotantes con medusas, y mueren de hambre al llenar su vientre con basura que no pueden digerir.



En el Océano Pacífico Norte y el Mar Mediterráneo, más del 80% de las tortugas ingirieron algún tipo de estos desechos.



La ONU instó a acelerar las estrategias de forma mancomunada entre regiones, pues “una estrategia de solución única será inadecuada para reducir la cantidad de plásticos que ingresan a los océanos”, indicó. Además, hizo hincapié en la importancia de los cuerpos de agua para hacer frente al calentamiento global, puesto que capturan el 90% de los GEI.



PLÁSTICO EN LOS HUMANOS



La ONU también advirtió sobre los microplásticos dentro de algunos órganos humanos. Los últimos informes científicos dan cuenta que las personas inhalan estas partículas a través del aire. Además, los consumen a través de los alimentos, agua, y hasta los absorben mediante de la piel.



Se ha encontrado este material en pulmones, hígado, bazo y riñones, y un estudio reciente detectó plástico en las placentas de los recién nacidos. La inhalación de estas sustancias podría desencadenar cáncer y anomalías reproductivas.