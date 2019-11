Plataformas digitales han pagado $210.000 millones en impuestos

El IVA lo cancelan firmas como Uber y Cabify, pues si bien el transporte no paga el impuesto, la intermediación sí lo hace.

Mientras muchos países del mundo aún debaten cómo gravar a las plataformas digitales, tipo Uber, Cabify, Netflix o Amazon Prime, Colombia ya tiene una importante bolsa de recursos por estos impuestos.



Según cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a la fecha 22 empresas ya han pagado 210.000 millones de pesos, correspondiente exclusivamente al IVA de 19% que se les cargó a estas empresas en la reforma tributaria del 2016.



En plata blanca, esto quiere decir que mensualmente, al Gobierno Nacional le están entrando, en promedio, cerca de 15.000 millones de pesos específicamente por el cobro que las plataformas le hacen a cada usuario, cuando hacen uso de sus servicios.



Uno por uno, los colombianos se han hecho cargo de cancelar este impuesto a las ventas desde el 1.° de julio del año pasado, cuando entró a regir el gravamen impuesto a plataformas, que se cobra por cada transacción de pago de estos servicios digitales, que se prestan desde el extranjero. Por ahora, este ha sido el único frente con el que el país ha gravado a las empresas 4.0, pero no son los únicos que se están analizando en economías más desarrolladas.



Según Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, lo más grueso que se debería analizar tiene que ver con la soberanía digital de control de datos, “porque estas empresas o plataformas capturan una cantidad de información, que les permite saber mucho de lo que uno hace y eso les puede servir para conocer desde temas de diagnóstico, conocer gustos, comportamiento y el sesgo político, lo cual permite manipular a las personas”. Y anotó que “la utilidad que reciben las empresas de esos datos no tributa renta en ningún lado y es la parte más rentable del negocio”.



Incluso, fue más allá y señaló que, en algunos casos, por cuenta de lo firmado en los tratados de libre comercio, a algunas empresas se les dan algunas ventajas frente a los empresarios colombianos. “Es el caso de las encomiendas que llegan al país, que hasta cierto monto, que es muy elevado, pueden ingresar paquetes o mercancías sin pagar aranceles. Allí hay un hueco donde se pueden traer cosas, que genera una competencia desleal en el país”, concluyó.



En todo caso, el buen desempeño que ha tenido el recaudo de impuesto a las ventas de estas plataformas llevó al representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, a presentar un proyecto de ley para regular, de una vez por todas, el servicio de estas compañías.

“Es evidente que las plataformas aportan al desarrollo económico del país”, aseguró en la exposición de motivos, con lo cual su normalización o legalización –en algunos casos– permitiría darle un impulso a la economía y el empleo.



Así lo dice Toro: “La ampliación del alcance de la protección laboral proporciona una vía de transición del empleo informal al formal, al mismo tiempo que se asegura de que esos trabajadores disfruten de los derechos básicos de los trabajadores y de seguridad de sus ingresos, dentro de un ambiente de innovación disruptiva”.



Lo anterior llevó a que en el proyecto de ley, el representante propusiera abrir la puerta para que todas las personas consideradas como colaboradores autónomos a través de plataformas digitales de economía colaborativa tengan su seguridad social.



La iniciativa llevaría a que se regulen por ley los contratos que celebren los operadores de plataformas digitales con los proveedores de servicios o bienes ofrecidos o comercializados a través de las mismas, dándoles un marco legal para su operación.



Además, los trabajadores tendrían que afiliarse al sistema de seguridad social como independientes, lo cual incluye que paguen sus respectivos aportes de salud, pensión y riesgos laborales, siempre y cuando ganen menos de un salario mínimo. Si reciben más, la responsabilidad recaería en la empresa que tiene a cargo la plataforma.



OTROS PUNTOS DEL PROYECTO



- En cualquier caso que se cotice (como independiente o por retención), los aportes serían liquidados mes vencido en atención a la totalidad de ingresos mensuales que perciba de una o varias plataformas.



- Las Plataformas tendrían que contratar seguros de riesgo de accidentes y riesgo de pérdida de ingresos.



- Si los ingresos mensuales no superan el salario mínimo, el colaborador deberá afiliarse al sistema bajo la modalidad de piso de protección social.



- El ingreso base de cotización del colaborador que trabaja a través de plataformas digitales será el 40% de sus ingresos mensuales, tal y como lo hacen los contratistas.



