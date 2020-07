‘Podemos exportar 28 millones de litros de biodiésel a Europa’

El presidente del Grupo Empresarial Manuelita, Hárold Éder, afirmó que tienen capacidad para exportar 28 millones de litros de biodiésel a Europa, lo cual equivale a más de 20 millones de dólares.



Hace un mes, desde la planta de producción de biodiésel de Manuelita ubicada en el departamento del Meta salieron los primeros 4 millones de litros hacia Alemania.



Conquistar el mercado europeo, en el que son muy fuertes los principales productores de aceite de palma en el mundo, Malasia e Indonesia, es el objetivo de la organización agroindustrial de origen vallecaucano.



Éder sostiene que Europa importa unos 3.200 millones de litros de biodiésel anualmente, que representan unos 2.600 millones de dólares, y el biocombustible que produce la organización Manuelita puede tener buen resultado en la Unión Europea debido a su calidad.



¿Qué tan atractivo es el mercado europeo del biodiésel?



Es un mercado de gran tamaño y la restricción sería más bien, en qué medida podemos con nuestras capacidades en Colombia ir aumentando la penetración de ese mercado.



En el primer año de exportaciones a Europa pueden venderse unos 10 millones de dólares.



La planta de producción de biodiésel de Manuelita tiene capacidad para responder a una mezcla de biodiésel en Colombia del 15 por ciento (hoy es del 10 por ciento de biodiésel y 90 por ciento de diésel).



¿Colombia tiene capacidad para exportar el biocombustible a Europa?



Colombia tiene una capacidad no utilizada en sus plantas de biodiésel de cerca del 50 por ciento.



Podríamos exportar entre unos 100 y 200 millones de litros anuales. Con esta capacidad se puede atender hasta el 20 por ciento de la mezcla con biodiésel en Colombia y además de eso, aumentaríamos las exportaciones.



¿Cuáles son las características del biodiésel de Manuelita?



Para ingresar al mercado europeo hay que cumplir con unos estándares de calidad, de sostenibilidad social y ambiental determinados por las certificaciones que Europa exige a todo biodiésel importado.



Esas certificaciones acreditan la no deforestación y la buena relación y la generación de empleo con las comunidades.



Manuelita cuenta con las certificaciones RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para aceite de palma e ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) para biocombustibles, que garantizan el cumplimiento de rigurosos estándares internacionales de sostenibilidad social y ambiental.



Además, Manuelita cumple con la norma europea de calidad de biocombustibles EN14214.



Igualmente, el biodiésel de aceite de palma reduce hasta en un 83 por ciento las emisiones de gases efecto invernadero y hasta en un 75 por ciento las emisiones de material particulado frente al diésel fósil.



De esta manera se está aportando a los acuerdos internacionales para frenar el Cambio Climático y se contribuye a que a las ciudades tengan un aire más limpio.



¿Es posible competir en Europa con el biodiésel nacional?



Argentina hace presencia en ese continente con biodiésel de soya. En la diferencia del origen del biocombustible colombiano y argentino radica la opción para que Manuelita aumente su participación en Europa.



El biodiésel de Argentina no tiene el beneficio de reducción de gases de efecto invernadero, que sí los tiene el biodiésel de aceite de palma.



La palma es cultivo que captura cantidades importantes de CO2 y, además, la biomasa de la palma, los residuos que quedan tras la extra.



Fernando Umaña

Redacción Cali