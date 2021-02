¿Podrán los venezolanos que se regularán votar en las presidenciales?

Son falsos los reclamos de cientos de usuarios en las redes sociales que aseguran que los migrantes venezolanos que serán regularizados con un Estatuto de Protección Temporal en Colombia podrán votar en ese país en las elecciones presidenciales de 2022.



Publicaciones sociales que empezaron a circular el lunes en Facebook y Twitter, pocos minutos después de conocerse la medida, han criticado la decisión del presidente colombiano, Iván Duque, al considerar que responde a intereses políticos y electorales.



"Mínimo lo hará por buscar votos de los venezolanos porque los colombianos ya no le creen a su patrón. El congreso debería impedir que los venezolanos con ese permiso puedan votar en las próximas elecciones", opinó un internatura en Facebook, que luego editó su mensaje original ya compartido al menos 800 veces.



"Esto a mí me suena a fraude, como todo lo de este gobierno, el gobierno lo que quiere es legalizar temporalmente a los Venezolanos para ponerlos a votar en el año 2022", escribió otro usuario en esa red social, junto a un enlace a la noticia de un medio local.



Esta misma afirmación circula también en Twitter y Whatsapp, con leyendas como "si cada 4 años se levantan a votar los muertos en Colombia, ahora que no voten los venezolanos que están vivitos y llenos de necesidades" o "se aproximan elecciones y las ratas en el poder lo saben, los van a poner a votar".



DATOS:



Lo cierto es que la medida anunciada por el Gobierno colombiano regularizará la situación migratoria de los venezolanos en ese país, pero no les otorgará la nacionalidad, requisito indispensable para sufragar en las elecciones presidenciales.



Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó este martes a través de un Facebook Live que "nada tiene que ver el Estatuto con un proceso electoral", sobre todo con los comicios generales que el país suramericano enfrentará en 2022.



El funcionario aclaró, ante la cascada de informaciones falsas, que "en Colombia, por disposición legal -una disposición que es la Ley 1070 y que tiene más de 10 años-, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales".



Espinosa hacía referencia a una ley sancionada en 2006 con la que se reglamentó el voto de los extranjeros residentes en el país y que solo los habilita, sin importar su nacionalidad, para participar en procesos electorales municipales o distritales luego de cinco años de permanencia.



"Ante la inquietud de que si esto va a afectar el proceso electoral presidencial que vendrá en unos años enColombia, la respuesta es no. Porque ningún extranjero, ni venezolano ni de otra nacionalidad, puede votar para presidente", sentenció Espinosa.



De la misma manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiana explica en su página web que ningún extranjero puede participar en votaciones para elegir al presidente del país, al citar la misma legislación. "



Las elecciones en las que pueden participar los extranjeros residentes en Colombia serán las de alcaldes Distritales y municipales, Concejos Distritales y municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y municipales en todo el territorio Nacional", asegura dicha norma.



ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE VENEZOLANOS



El Gobierno colombiano anunció el lunes que el país acogerá legalmente a unos dos millones de inmigrantes venezolanos, regulares o irregulares, a través de un Estatuto de Protección Temporal, una figura de apoyo migratorio que tendrá una vigencia de diez años y que ha sido elogiada por la comunidad internacional.



El anuncio lo hizo el presidente Duque en una declaración que dio junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien calificó la medida de "gesto histórico".



El Estatuto incluirá un "registro único del migrante" para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, lo que debe incluir las vacunas contra la covid-19.



Como han precisado las autoridades colombianas, la figura contempla un período de protección de diez años, tras el que los migrantes deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.



Según datos de MigraciónColombia, hasta el pasado 31 de diciembre había 1,72 millones de migrantes venezolanos en su territorio, de los cuales cerca de un millón están indocumentados y unos 800.000 han accedido a algún tipo de permiso para su permanencia.



EFE