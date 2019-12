Polémica por artículos en la nueva ley de los pliegos tipo

“¡Excelente noticia! Se aprobó en último debate el proyecto de ley de #Pliegostipo (...). Comprometidos con la lucha contra la corrupción”.



Con esta frase celebró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el visto bueno del Congreso a la iniciativa. No obstante, según gremios del sector, el remedio resultaría siendo peor que la enfermedad.



(La contratación con pliegos tipo arrancó con tropiezos).

Esto, en su concepto, se debería a que el proyecto, inicialmente, dejaba en cabeza de Colombia Compra Eficiente (CCE) la elaboración de estos documentos, pero este jueves, durante el debate final, se incluyó una modificación que haría que esta entidad tenga que realizar los pliegos en conjunto con los departamentos, distritos y municipios.



SINSABOR



Según Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), “de este tema ya se había concertado un texto diferente y hoy, en una subcomisión, volvieron a presionar otros entes como la Federación de Municipios y de Departamentos, e involucraron en un tema técnico a los políticos”.



Y agregó que “esto nos deja muy preocupados, ya que quedamos en una mezcla técnica - política que no le aporta mucho a los pliegos tipo; esperamos que en la conciliación se logre ajustar el tema y volver a la filosofía original, que es su independencia”.



Según el gremio, en reuniones con ponentes y en la Comisión Primera, con participación de la Mininterior, “los asistentes estuvieron de acuerdo en no mezclar política en los pliegos, la filosofía de la independencia era sagrada, y se nota la siniestra inteligencia en los trámites de ley”, dijo Pardo.



Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), le dijo a este diario que “el remedio es peor que la enfermedad; el sector empresarial está muy frustrado, porque el texto que se lleva a conciliación es frustrante. Coincido con la SCI en que lo que se necesita es una instancia técnica que elabore los pliegos tipo, pero ahora será de común acuerdo con instancias políticas, en algunas de las cuales, la contratación estaba permeada por la corrupción”.



(Pliegos tipo dispararon el interés de los proponentes).



Y añadió que “aquí había círculos viciosos, el empresario que financiaba campañas después exigía contratación, y lo lograba con pliegos sastre. Por esto, el proyecto nos deja un sinsabor y respetuosamente disentimos del Gobierno; este no es un triunfo, porque ahora habrá que consultar a algunos funcionarios que manipulaban los procesos licitatorios”.



El cambio se logró este jueves en la Cámara de Representantes, donde un grupo de congresistas argumentaron que, como venía en la ponencia, el proyecto centralizaba en la capital la realización de los pliegos tipo, dejando de lado a las entidades territoriales.

La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, defendió en el Congreso el cambio realizado: “Yo he dicho, ni un pliego que sea un sastre a la medida o del amigo, ni un sastre hecho desde Bogotá que no les queden a las regiones. Este texto que concertamos desde la subcomisión es un punto medio, que logra consensuar esos intereses en juego”.



E indicó que “lo consultamos técnicamente con personas de la más alta calidad en estos temas y me da la tranquilidad de que es un proyecto que le apuesta a la transparencia”.



En todo caso, la norma en mención aún tendrá que pasar una última prueba la próxima semana, que es la conciliación de los textos de Senado y Cámara, ya que fueron aprobados con diferencias sustanciales.



Según una persona cercana al proceso, “en caso de quedar como lo avaló ayer la Cámara sería legalizar la corrupción, e impactar negativamente a los grandes beneficiados con los pliegos tipo, que son los pequeños y medianos empresarios”.



OTROS REPAROS



En el articulado, afirman los gremios, habría quedado otra “perla”. Una de estas tiene que ver con que “los congresistas también intervendrían en la elaboración de los pliegos tipo”.



El texto aprobado quedó así: “CCE deberá presentar, en un término no superior a seis meses a las subcomisiones que designen las mesas directivas del Congreso, un plan de trabajo para la elaboración de los documentos tipo”, en el que detalle cómo se trabajará con los sectores del nivel nacional, los departamentos, distritos y municipios, los cuerpos consultivos del Gobierno y las universidad.



Una discusión similar se tuvo hace unos meses, cuando en el articulado se incluyó textualmente que los políticos redactaran las condiciones de contratación de estos documentos, propuesta que levantó una fuerte polémica en el sector de la infraestructura, y que hoy habría revivido en el último debate.



Sumado a lo anterior, para Juan David Duque, exdirector de CCE y profesor de la Universidad del Rosario, primero se debería terminar lo que ya se había avalado. “Solo se han sacado dos pliegos tipo y ya piensan en alargar el tema, además es prácticamente imposible que Colombia Compra Eficiente pueda sacar más de un pliego tipo al año”.