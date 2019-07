Polémica por cambio en reglas para elegir fiscal general

El presidente Iván Duque firmó un decreto por medio del cual se modifica la elección del fiscal general y que incluía procedimientos que buscaban mayor transparencia en el trámite que se seguía, entre ellos una convocatoria pública.



(Lea: Corte Suprema acepta la renuncia del Fiscal Néstor Humberto Martínez)



La decisión se toma en momentos en que Duque debe enviar a la Corte Suprema de Justicia a sus tres candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, quien renunció a mediados de mayo pasado.



(Lea: Decisión de JEP sobre Santrich motiva renuncia del Fiscal General)

El jefe de Estado firmó el decreto 1163 de 2 de julio del 2019, que deroga el 450 de 2016, "por el cual se establece el trámite para la integración la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por parte del presidente".



El nuevo decreto le permite a Duque omitir los pasos establecidos en el 2016, que además de la convocatoria pública, estipulaba otros procedimientos exigidos por centros jurídicos e incluso organizaciones no gubernamentales, que buscaban una mayor claridad y transparencia para elegir ese cargo público.



El Gobierno de Duque consideró que por vía de un decreto no se podía modificar la Constitución, si bien la norma derogada no variaba de fondo el procedimiento para elegir fiscal, es decir que es el presidente quien propone la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al fiscal.



De esta manera, se regresa a la forma tradicional de la elección del fiscal general establecida en el artículo 249 de la Constitución de Colombia.



Martínez renunció a su cargo el pasado 15 de marzo en medio de la controversia por la no extradición a EE.UU. del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich.



En casi tres años en el cargo Martínez enfrentó escándalos como el de Odebrecht y el del empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en el país. En varias oportunidades miles de ciudadanos realizaron plantones en varias ciudades del país para exigir la renuncia Martínez, señalado de omitir información que tenía sobre el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.



Martínez se vio salpicado en la trama de corrupción después de que Jorge Enrique Pizano, interventor de la Ruta del Sol II y quien falleció de un infarto el pasado 8 de noviembre, asegurara en una entrevista grabada al telenoticiero Noticias Uno que el fiscal conocía desde 2015 las supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II.



Sin embargo, Martínez ha negado siempre que supiera de la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de 2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no estaba claro que se tratara del pago de sobornos.



