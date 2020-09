Polémica por confecciones en el TLC con Reino Unido

La cámara Colombiana de la Confección (CCC) lidera la polémica por el tratado de libre comercio entre Colombia y el Reino Unido.



Para la CCC, el acuerdo comercial que ya va en el tercer debate en el congreso de la República, no ha sido discutido con la industria nacional y es “preocupante que el Gobierno tramite un nuevo TLC sin explicar los riesgos inminentes para el país, que ya registra más del 70% de importaciones en bienes industriales, y en un desbalance severo frente a las exportaciones”, dice.



De acuerdo con la CCC, las exportaciones de Colombia hacia el Reino Unido para el año 2019 llegaron a 470,4 millones de dólares, “cifra inferior a los registros de los años 2011 a 2013 cuando las ventas del país hacia la nación europea llegaban a estar por encima de los 1.000 millones de dólares”.



Además señalan que el 92,4% de las ventas de Colombia al Reino Unido en 2019 fueron productos primarios: Banano 36,1%, Carbón 28,1%, Café 10,3%, Flores 9,7%, otros agropecuarios 5,8% y derivados del petróleo2,5%. Mientras que la venta de bienes industriales para el mismo años llegaron al 7,53%, de los cuales: en agroindustriales fueron 3,7%, en industria básica 1,8% en liviana 1,8%, maquinaria y equipos 0,2% y en industria automotriz el 0,01%.



“El desbalance entre exportaciones e importaciones se ha ampliado severamente, debido a que, en 2019, mientras las ventas desde nuestro país llegaban tímidamente al 7,5% (en productos agroindustriales, maquinaria, equipos y partes del sector automotriz), las importaciones representaron un monto superior a los 575,8 millones de dólares, récord desde que se inició la dinámica comercial”, dijo Camilo Rodríguez, presidente del gremio.



El 79,6% de las importaciones del Reino Unidos son bienes industriales, en el cual la industria liviana (calzado, confecciones y manufacturas de cuero, entre otros) representa el 5%.



“El país no puede darse el lujo de seguir firmando TLC sin medir la retribución fiscal y los aranceles justos y asumir así las pérdidas de miles de nuevos empleos que producirá la llegada masiva de manufacturas que realizamos en Colombia, además hasta la fecha, solo representaría un beneficio directo a 62 empresas, únicamente, según cifras de Procolombia”, agregó Rodríguez.



NO SE TRATA DE UN ACUERDO NUEVO



Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, afirmó que el Gobierno Nacional adelantó más de seis reuniones con los gremios de la producción, con empresarios y con representantes de la sociedad civil en general para informarles sobre los avances de las negociaciones, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.



“No se trata de un nuevo acuerdo. Hoy el Reino Unido hace parte de la Unión Europea, bloque con el que tenemos un acuerdo comercial vigente desde el 2013. Lo que estamos haciendo, ante la salida de ese país de ese bloque, es mantener las mismas condiciones de acceso preferencial a ese mercado, que representa exportaciones por 470 millones de dólares, de los cuales el 65% son exportaciones de productos agrícolas”, dijo.



Colombia le suministra el 30%. para el caso de las flores, y el Reino Unido es el segundo destino después de EE. UU. en el caso del café, y que representa el 10% de las exportaciones.



“Hay una oportunidad para el sector confecciones en ese mercado, en 2019, Reino Unido fue el 22 destino de las exportaciones colombianas de la cadena del Sistema Moda, alcanzando 4,4 millones de dólares. El país no importa confecciones del Reino Unido, pues no es un exportador de confecciones”, apuntó el ministerio.



¿Cómo está el déficit comercial con Reino Unido?



En lo corrido de 2020 la balanza comercial es deficitaria para Colombia por US$4,1 millones, producto de las menores exportaciones de carbón. Las exportaciones generales al Reino Unido han disminuido desde el 2013 (año en que entró en vigencia el TLC con la Unión Europea).



Pero las exportaciones de bienes no mineros se han mantenido. Pero además, la participación de éstas dentro del total ha aumentado. En 2013 las exportaciones no mineras sumaban US$302 millones y representaban el 27% de las totales al Reino Unido, en 2019 sumaban US$327 millones y representaban el 70%. A julio de este año las ventas no mineras suman US$174,8 millones y representan 76,5% de las totales a ese destino.