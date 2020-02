Polémica por idea de revivir aranceles a las confecciones

Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que imponían aranceles a unos confecciones importadas, el Gobierno Nacional tiene la idea de darles a los productores nacionales un mensaje de tranquilidad, pero la polémica no cesa.



La idea del ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, es expedir un decreto con esta misma medida, luego de que la decisión del alto tribunal se haga oficial.

Esta norma buscaría que el alza de aranceles a la importación de confecciones que beneficie a la industria nacional y no afecte a los consumidores.



“Estamos reuniéndonos con los diferentes actores de la cadena productiva para definir una estructura arancelaria óptima, para mejorar la capacidad productiva del sector. Una vez se ponga en firme la sentencia de la Corte Constitucional, en ese momento deberíamos contar con una estructura arancelaria determinada para el sector”, dijo el ministro Restrepo.



Además, aseguró que los aranceles afectaban a los consumidores finales porque incrementaba el precio de los productos en el mercado y de esta manera se fomentaba el comercio del contrabando.



La determinación de la Corte se produjo porque en los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo se decretaba un aumento de los aranceles del 15% al 37,9% a la prendas de vestir traídas del exterior, cuyo valor fuera inferior o igual a US$20.



El segundo artículo establecía un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América, por kilogramo bruto, a partir de los US$20 del arancel de aduanas nacionales.



Entre las razones de la Corte para tumbar los artículos en mención estuvo que la facultad de establecer, modificar o quitar aranceles le corresponde al ejecutivo, específicamente al Presidente de la República, y no al Congreso.



Restrepo explicó que dependerá de la sentencia de la Corte la forma de actuar. “Para poder presentar la nueva estructura arancelaria se debe llegar a común acuerdo luego de consultar toda la cadena productiva”.



Y es que las opciones que tiene Restrepo varían, si la Corte argumenta que declaró los artículos inexequibles porque a través del PND no pueden imponerse, la medida se incluirá en la Ley de Crecimiento y Desarrollo Sostenible que sería radicada en marzo.



Pero, si el alto tribunal dice en su sentencia que fue porque el Congreso no tiene facultades para incluir aranceles en reformas tributarias, presentarán un acto administrativo.



Para Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines es tarea del presidente, Iván Duque, dar un mensaje de tranquilidad a la industria luego de la determinación de la Corte.



“Esperamos que el presidente Duque tumbe la incertidumbre que generó la Corte Constitucional con la derogación de estos impuestos, el sector pide que se mantenga la medida de los aranceles compensatorios ya que estábamos contratando más personal en todo el país, ampliando plantas de confección, porque a juzgar por la pasada feria de Colombiatex, los negocios crecieron cerca de un 59%”, explicó.



De hecho, según la Cámara el estimativo de empleos en esta industria estaba en 150.000 ocupados, sin embargo la caída de las medidas pone en riesgo las proyecciones.



A su turno, Javier Díaz, presidente de Analdex, señaló que el tema es más político ahora, “hay mucha presión política en medio de la determinación. El tema se volvió político. Si el Gobierno cede creo que sería un error pues estos aranceles no resuelven el problema de la competencia desleal pero tal determinación movería a otros sectores a buscar lo mismo, una mayor protección”, dijo