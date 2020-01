Polémica por propuesta de eliminar las cajas de compensación familiar

Una gran discusión se ha formado en el país luego de que el centro de estudios económicos Anif recomendara eliminar las cajas de compensación familiar como una fórmula para impulsar el empleo en el país, bajo el argumento de que los costos no salariales, es decir, todos los gastos que pagan quienes contratan a una persona son demasiado elevados.



Sin embargo, la polémica no es nueva. En varias ocasiones, se ha discutido eliminar esta figura o por lo menos excluir la obligatoriedad de cada empleado para afiliarse a las cajas para disminuir esos costos no salariales y que con esos aportes ahorrados los empresarios puedan dinamizar el empleo.



Por supuesto, la propuesta no cayó bien para muchos.



El exministro de Salud y rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, fue uno de los primeros en señalar que la propuesta de acabar las cajas de compensación es equivocada.



“Desconoce su papel redistributivo, las capacidades que han acumulado y su importancia en la provisión de servicios sociales. Es una propuesta destructiva, un exabrupto”, dijo en su cuenta de Twitter.

Así mismo, hay preocupación dentro de este gremio no sólo por la recomendación de Anif sino por otros proyectos que debilitarían a las cajas.



El año pasado, el presidente de Colsubsidio, Luis Carlos Arango, alertó que la propuesta de prima extra del expresidente Álvaro Uribe podría afectar el sector.



Y es que según Arango, la prima extra saldría de la cuota parafiscal del 4% de las cajas de compensación.



Sin embargo, el Centro Democrático desmintió el año pasado que el dinero de la prima extra saldría de allí. El debate sigue encendido.



GOBIERNO NO RESPALDA LA IDEA



Desde Davos (Suiza), el presidente Duque manifestó que las Cajas de Compensación son un mecanismo valioso para los trabajadores y que su gobierno no respaldará propuestas que las debiliten o eliminen.