Polémica por recursos de matrículas cero en la educación superior

Luego de que el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaran la financiación del 100% de la matrícula para que los jóvenes de estratos 1 y 2 que estudian en las universidades públicas del país no abandonen su estudio, la polémica por estos recursos inicio.



De acuerdo con Duque, el Gobierno a la fecha, junto a los entes territoriales, ha destinado $974.000 millones para apoyar el pago de matrículas y el sostenimiento de los estudiantes de educación superior pública del país.



Además, en el país hay cerca de 734.000 jóvenes que están en las universidades públicas, y alrededor de 400.000 estudiantes en el Sena, de los cuales unos 569.000 son estudiantes de estratos 1 y 2.



En ese sentido, al aporte cercano a un billón de pesos para la educación, se le agregaran 74.000 millones del Fondo de Solidaridad Educativa y en adición otros aportes con Gobiernos locales para lograr la mayor contribución a la matrícula.



“Esos 659.000 jóvenes van a recibir un descuento sobre su matrícula cercana al 70%, pero más de 400.000 van a tener un descuento prácticamente del 100%. Además todos tienen un descuento en matrícula que llega ya al 73 % y si miramos cifras del 100 % de descuento, hemos llegado a 425.000 estudiantes”, dijo la ministra Angulo.



De los 974.000 millones, unos 798.200 millones provienen del programa Generación E. A esto se suman los 97.500 millones destinados como parte del Fondo Solidario para la Educación lanzado en medio de la pandemia.



Los 78.000 restantes hacen parte de recursos de las diferentes entidades territoriales, siendo 58.171 millones de gobernaciones y 20.111 millones de alcaldías.



INFORMACIÓN ENGAÑOSA



De acuerdo con Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), “es una mentira que ya todos los estudiantes de la educación superior tienen un apoyo en la matricula”, dijo.



Pedraza enfatizó en que estos apoyos ya existían, incluso antes de la pandemia. “De hecho, por covid, el Gobierno solo ha aumentado el presupuesto para las matricula cero a $97.500 millones, que representa solo el 12% del total de matricula cero y para 63 instituciones”.



Según la representante, estos recursos no alcanzan a cubrir si quiera a todo el estrato 2 y excluye al 3 y 4 y a los estudiantes de posgrado, “que además son los que más pagan, haciendo que si estas personas desertan, las universidades tendrán un hueco más grande en sus finanzas y tampoco se les un apoyo adicional a las universidades”, señaló.



Lo que los estudiantes piden al gobierno es un efectivo rescate presupuestal pues apuntan que están descargando su responsabilidad en gobernaciones, alcaldías, municipios, universidades y familias.



“También los más de 670.000 estudiantes endeudados con el Icetex que en su mayoría son estratos 1, 2 y 3 se les deben garantizar alivios financieros, porque no tienen como pagar las cuotas o ya debieron desertar”, puntualiza Alejandra Sánchez, representante de la Universidad Javeriana en Acrees.



CONTRA LA DESERCIÓN



Según la plataforma WorkUniversity, la deserción de la educación superior en el segundo semestre del año crecerá 24%. Los resultados de un sondeo a 1.500 estudiantes universitarios, técnicos y tecnólogos de si continuarán o no con sus estudios, 3 de cada 10 respondió que abandonará las aulas a partir de agosto, mientras que un 76% si se matriculará.



De los desertores, el 62,5% lo hará por economía; 20,8%, porque no quiere seguir viendo clases virtuales y el 12,5%, porque no cuenta con suficiente internet ni un computador en casa.