Polémica propuesta con la que los jóvenes ganarían menos del mínimo

Una polémica propuesta fue relanzada en las últimas horas por el centro de estudios económicos Anif como una medida para reactivar el empleo y reducir las altas tasas de desocupación laboral para los jóvenes.



Se trata de un salario mínimo diferencial para los menores de 25 años.



De acuerdo con esta iniciativa, se plantea pagarles a los jóvenes el 75% del salario mínimo, lo cual correspondería actualmente a $621.100, que se ajustaría al sueldo básico de cada año.



En entrevista con la W Radio, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, señaló que "los jóvenes enfrentan el doble de la tasa de desempleo nacional, que están entre 20% y 22%. Eso ayudaría a que ellos se enganchen, aprendan, se vuelvan más productivos y haya un atractivo de parte de las empresas en contratarlos y, van a tener temporalmente, un costo más bajo".



Aunque polémica, la propuesta no es nueva y en varias oportunidades ha sido puesta sobre la mesa como una alternativa para incentivar a los empresarios que se quejan de que los altos costos laborales están deteriorando la generación de nuevas plazas de empleo.



De acuerdo con el presidente de la Anif, ese salario solo sería por un año.



El punto álgido de la controversia es que, por lo general, los jóvenes de hoy, a los 25 años, aunque no han tenido experiencia laboral en algunos casos, si tienen una amplia preparación, lo que implica haber hecho grandes inversiones para estudiar varios idiomas, viajar y formarse hasta con maestrías.



Dentro de los elementos para el debate, el director del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, pone el tema de la constitucionalidad.



"La Constitución colombiana garantiza como principio de derecho del trabajo una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores en Colombia", indicó.



En términos legales, "la remuneración porcentual del salario mínimo se aplica hoy al apoyo de sostenimiento en contratos de aprendizaje que justamente no constituyen relación de trabajo", recordó Jaramillo.



El experto agregó que, si bien la tasa de desempleo juvenil duplica la tasa nacional de toda la población, "la flexibilización como reducción de derechos ha demostrado ser ineficiente para corregir problemas del sistema laboral en empleabilidad es preferible optar por vías de corrección enfocadas en la conexión del sistema educativo y el mundo laboral y esquemas de acreditación y reconocimiento de experiencia en programas de formación por ejemplo".