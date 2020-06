‘Política monetaria le daría un impulso adicional a economía’

Luego de que la Junta Directiva del Banco de la República llevó la tasa de interés de intervención a un histórico nivel de 2,75% -con una votación mayoritaria de sus miembros-, las minutas de su más reciente reunión muestran que los codirectores del Emisor consideran que la política monetaria le podría brindar a la actividad económica un impulso adicional.



(Lea: Banco de la República bajó la tasa de interés a niveles históricos)



Lo anterior, de acuerdo con las minutas publicadas por el Emisor, no compromete “el logro de la meta de inflación, el financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos y el equilibrio macroeconómico”.



(Lea: Junta del Emisor bajaría su tasa de interés a un mínimo histórico)

Otro de los puntos clave que destaca el documento del Emisor es que en lo corrido de las últimas semanas se ha presentado estabilidad en los mercados financieros y, también, una mejoría en las condiciones de financiamiento. A esto se suma, señalan las minutas, que el peso colombiano se ha apreciado, que el riesgo país ha bajado y, además, que “ha mejorado el financiamiento externo”.



Asimismo, indican las minutas que “la mayoría de la Junta consideró que dicho estímulo adicional debería ser de medio punto porcentual. Habida cuenta de la cercanía a una tasa de interés real de cero, un grupo minoritario sugirió hacer más gradual el ajuste para darle continuidad al apoyo de la política monetaria a la importante recuperación de la estabilidad financiera, y facilitar además movimientos adicionales que podrían ser requeridos en el futuro”.



Daniel Velandia, jefe de estudios económicos de Credicorp Capital, afirma frente a los mensajes entregados por las minutas que “la discusión más importante es hasta dónde llevar la tasa de interés. Es una discusión complicada en términos técnicos porque no hemos tenido nunca una tasa real negativa descontando la inflación”.



Lo anterior, agrega Velandia, “de acuerdo con los miembros de la Junta, puede tener consecuencias financieras indeseables. Un par de miembros de Junta votaron por una reducción de 25 puntos básicos por la implicación de la tasa real negativa. Esta es una discusión sobre flujos financieros”.



De igual forma, señala el experto, las minutas también mostraron que algunos de los codirectores (los que pensaban en una reducción de 25 puntos para las tasas) “no querían quedarse sin munición si el Banco tiene que bajarlas. El Emisor sí va a terminar bajando a niveles del 2 o menos, no lo descarto. Pueda que el Banco dé estímulo monetario de forma no tradicional, es decir, por medio de compra de activos y otros”.



Asimismo, el director de estudios económicos de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, indica que “el mensaje que quiere dar la Junta con su documento tiene varios componentes: el virus es el choque más importante, pero vino acompañado por la caída de precios del petróleo y de una coyuntura en los mercados financieros. Esos otros choques que en su momento fueron grandes, fuertes y se sucedieron en un periodo corto, de alguna forma se han aminorado”.



Para Espinosa, en este momento el tono que tienen los mercados financieros y de materias primas “es más constructivo” lo cual resulta importante para las decisiones del banco central pues esto incide en condiciones de financiamiento del Gobierno y del sector productivo.



“Los codirectores dicen que la política monetaria puede seguir apoyando la economía y generar condiciones para que cuando se controle la emergencia el sector productivo esté en capacidad de crecer”, apunta el director de estudios económicos de Bancolombia.



Asimismo, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, indicó que “los 50 puntos básicos de reducción de tasa tienen un efecto positivo en la demanda agregada, pero lo veremos en algunos meses, cuando se logre su transmisión a las tasas de créditos de empresas y hogares”.



Añadió que “con ello, el impulso en actividad que estas medidas puedan tener se observará posiblemente en la segunda mitad del año, cuando los precios hayan cedido posiblemente debajo del punto medio del rango meta”.



¿TASAS CERO?



El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, dejó claro frente a la opción de una tasa real cero que “no es una señal importante para nosotros. En el mundo hay una discusión grande de qué implica la tasa nominal 0, la trampa de liquidez donde los bancos no pueden bajar más las tasas. Pueden tenerse tasas reales negativas, preferiríamos no hacerlo. Esa posibilidad está perfectamente abierta”.



Finalmente, el director de estudios económicos de Bancolombia dijo que “saber hasta qué punto hay que llegar y qué tanto es temporal o permanente sugiere que el banco central es muy responsable y toma cada decisión con mucho criterio y rigor. Eso es bueno, sin desconocer el hecho de que se hace necesario seguir reduciendo tasas a un ritmo acelerado”.