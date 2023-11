‘Hay que mirar hacia la economía popular’: Restrepo

Mañana miércoles se realizará en Bogotá uno de los foros más importantes sobre economía popular de este año en Colombia, donde se planteará, entre otras cosas, cómo este renglón de la productividad nacional puede ayudar a que el país haga frente a la fuerte desaceleración que se vive desde hace varios meses.





En este encuentro, llamado ‘Foro Economía Popular: los desafíos de la inclusión productiva’ se darán cita expertos y analistas de la Universidad EIA, la Universidad Javeriana, la Andi, el Consejo Privado de Competitividad, Acopi y Asobancaria; para revisar la situación de informalidad y micronegocios en el país.

Portafolio habló con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, quien señaló que actualmente el país tiene una gran oportunidad en la economía popular para dar vuelta a la mala racha y fortalecer aspectos como el mercado laboral, que será uno de los primeros afectados en una eventual recesión.



“Uno de los caminos que se pueden implementar para contribuir a una mejor dinámica del crecimiento y prender los motores de la economía, es justamente acompañar a este sector. Y creo que se puede lograr un impacto importante, especialmente de cara a la generación de empleo”, explicó el exministro de varias carteras.



No obstante, para poder fortalecer esta industria, sostiene que es necesario presentar atención al subregistro que existe y definir muy bien cuántas personas y familias hacen parte de este sector productivo, cuáles son las actividades que desarrollan y de qué forma se potencia su trabajo.



“Este es un sector clave, entre otras, para enfrentar una de las dificultades estructurales que tiene Colombia, que es la de la informalidad. En estos sectores sí que existen altos estándares de informalidad empresarial, de informalidad laboral, y también de informalidad en el exceso de uso de efectivo por encima de otros mecanismos”, agregó Restrepo.



El Rector de la Universidad EIA señaló que el país está en deuda con dar el debate sobre los caminos para fortalecer la economía popular y convertirla en un generador de desarrollo para las regiones y un frente que evite repuntes del desempleo.



“Debemos avanzar en la lucha contra el gota-gota y el paga diario y cómo encontrar entonces mecanismos novedosos de inclusión y de acceso financiero distintos a ese sistema que se ha enquistado en la sociedad y es un dolor de cabeza para muchas familias que no tienen acceso al mercado financiero”, dijo José Manuel Restrepo.



