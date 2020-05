Por coronavirus, cae demanda de gas natural

El sector energético a nivel global ha sentido de manera directa un decrecimiento producto del confinamiento por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19.



Ante el hecho, la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su más reciente reporte ‘Global Energy Review’ estima una reducción del 25% de la demanda de energía en todo el mundo.



En Colombia, el efecto por la medida del aislamiento obligatorio preventivo (APO) declarada por el Gobierno en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria ha tenido el mismo efecto en el consumo de gas natural en el territorio nacional.



De acuerdo con información del Gestor del Mercado de Gas Natural (GMGN) operado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), el consumo promedio del citado combustible en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 17 de mayo es equivalente a 751 GBTUD, lo que representa una reducción acumulada de 29% al compararse con el promedio registrado entre el 1 de enero y el 19 de marzo del presente año.



“La mayor reducción se ve reflejada en el consumo de gas natural vehicular (-53%) seguido de las refinerías (-30%) y el sector industrial (-25%)”, señaló Andrés Pesca vicepresidente de Mercados Energéticos de la BMC.



ANTES DEL AISLAMIENTO



La pandemia y la implementación de la medida de cuarentena (APO) para mitigar la dispersión del virus es un evento extremo, o lo que definiría Nassim Taleb un ‘Cisne Negro’, por lo que un análisis tomando con base en años anteriores podría resultar poco útil.



Es por esto que los análisis en la industria se están realizando, tomando como referencia el consumo de gas natural entre el 1 de enero y el 19 de marzo, previo al ejercicio de simulacro implementado en la ciudad de Bogotá que empataría con la medida de aislamiento del Ejecutivo.



“Antes de la cuarentena la demanda promedio de gas natural se ubicaba en 1.014 GBTUD. La participación de la generación térmica en el consumo agregado era de 30,7%, seguido por la industria 27,2%, el sector residencial 16,9%, las refinerías 15,7%, el gas natural vehicular (GNV) 5,6% y el sector comercial 3.5%”, dijo Pesca.



Durante el período del confinamiento, la participación de las centrales termoeléctricas en el consumo total de gas natural se ubica en 29,4%, seguido de la industria en 27,4%, el sector residencial en 20,1%, las refinerías en 14,9%, el sector comercial en 4,33% y el GNV en 3,6%.



El principal cambio es el aumento en la participación del sector residencial y la reducción en el consumo del gas natural vehicular (GNV).



“La actual coyuntura ha hecho que las familias usen más sus gasodomésticos lo que se traduce en crecimientos considerablemente de los volúmenes de gas natural consumidos, y en un aumento en el recibo del servicio, por lo que es necesario que los hogares hagan un uso racional y eficiente del gas natural”, explicó Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



EN LA CUARENTENA



La evolución del consumo del citado combustible durante el período del APO evidencia que en las primeras semanas de implementación de la norma y particularmente, entre el 20 marzo y el 13 de abril, la demanda semanal se contrajo en promedio 30%.



Y en las jornadas posteriores a la Semana Santa, la reducción de la demanda se frenó ligeramente al ubicarse la caída en el rango de 29% a 27% y finalmente, con la autorización del Gobierno Nacional de reactivar algunas actividades económicas, incluida la industrial, la contracción del consumo decreció sustancialmente, en la semana del 11 al 17 de mayo al presentar una reducción de 17%, cuando se compara con el consumo de las plantas de generación térmica y 20% cuando se analiza sin este sector.



Al descomponer la caída agregada por tipo de demanda se puede inferir que, por ejemplo, el sector industrial, dejó de consumir en las primeras semanas de la cuarentena entre el 10% y 13% de las cantidades promedio tomadas en el período de análisis, participando en el 45,6% de la caída en el consumo total.



Sin embargo, con el retorno gradual de la actividad económica promovida por el Gobierno Nacional, la reducción en el consumo es de 7% en las primeras semanas de mayo, lo que podría indicar una lenta reactivación de esta actividad económica.



“El promedio de las asignaciones totales de gas natural en el mes de abril fue de 707 GBTUD, presentando una reducción de 19,74% con respecto a la semana base del 16 al 22 de marzo, días antes de ser decretada la cuarentena nacional. En el sector No Regulado, el promedio de abril fue de 378.87 GBTUD, presentando una contracción de 11,15% con respecto a la semana base”, señala un estudio de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía).



De otro lado, el consumo del GNV, que ha tenido una reducción sustancial por la reducción de la movilidad, en las tres primeras semanas, una vez se hizo efectiva la implementación de la medida de aislamiento preventivo, presentó una reducción promedio del 5% semanal, participando en el 19% de la reducción de la demanda agregada. Para la semana del 11 al 17 de mayo la caída en el consumo es del 3% y la participación en la reducción adicionada es de 16%.



El sector residencial y comercial, frente a la contracción agregada en el consumo participó en el 19,6%, en las tres primeras semanas de la cuarentena, equivalente a una reducción promedio de 5%. Posterior a la Semana Santa, la participación en la caída en el consumo de este sector disminuyó, en promedio a 7,2%, equivalente a reducción en el consumo, frente al periodo previo al APO de 1%.



El consumo de gas de las refinerías durante el periodo de aislamiento o cuarentena, presenta una alta variabilidad, al participar en la caída del consumo durante las tres primeras semanas, en un rango de 26% a 7%, para estabilizarse posterior a la Semana Santa en una participación frente a la contracción total del consumo de 37%.



“Frente al consumo agregado, esta participación corresponde a una reducción del uso de gas natural en el rango de 8% y 9%. Este comportamiento puede ser explicado por la disminución de la movilidad y el ajuste de inventarios en la producción de combustibles líquidos”, resaltó Pesca.



LA GENERACIÓN TÉRMICA



La demanda del sector térmico, según datos del GMGN registra una reducción de 29% en el consumo de gas durante las semanas de cuarentena, porque depende sustancialmente de la valoración y balance de los recursos en el mercado eléctrico y del comportamiento del consumo.



La operación de estas plantas de generación en el país dependió de dos condiciones. En primer lugar, la atención de las restricciones en la red de transmisión, y segundo lugar la valoración y balance de los recursos en el mercado eléctrico.



De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el volumen útil diario de los embalses durante el presente año se ubica en el 33% y los aportes agregados están en el 63% de la media histórica.



Es por esta razón que la generación térmica, tanto de carbón como de gas natural, jugarán un papel fundamental en la atención de la demanda de energía eléctrica en los próximos meses.



“El gas natural es fundamental para la generación térmica, ya que siempre será más óptimo para que las plantas operen con este energético con respecto a los combustibles líquidos. Este combustible le garantiza al sistema eléctrico nacional confiabilidad, eficiencia y respaldo”, reiteró Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).



De acuerdo con información del GMGN, el consumo promedio de gas natural en el sector térmico del país durante el período de cuarentena ha sido de 220.6 GBTUD.



Este promedio, sin embargo, no cuenta la historia completa. En detalle, el consumo más alto para el período comprendido entre el 20 de marzo y el 17 de mayo ocurrió justamente en esta última fecha, cuando se utilizaron 356.8 GBTU equivalente al 41,2% del consumo. De otro lado, el consumo mínimo tuvo lugar el viernes 17 de abril, cuando las plantas de generación térmica tomaron 135.4 GBTU equivalente al 19,7% del consumo total.



“La alta variación en el uso de gas por parte del sector térmico hace necesario que, en el análisis de la demanda agregada, se mire en un capítulo aparte y en particular si se quiere inferir sobre la reactivación de otras actividades económicas, como la industrial y comercial”, explicó Pesca.



El sector térmico es fundamental en el mercado de gas natural. De no existir una condición hidrológica como la que se enfrenta desde el último trimestre del año pasado, la dinámica de la generación térmica estaría centrada en los requerimientos de atención de restricciones del sistema de transmisión nacional (STN).



LO QUE VIENE



De acuerdo con el reciente reporte de la AIE, la demanda a nivel mundial de gas natural cayó 3% en el primer trimestre de 2020, tomando en cuenta los principales mercados de América, Europa y Asia.



Adicionalmente, la AIE estima que el consumo del citado combustible podría reducirse un 5% en el presente año reflejando el hecho que este hidrocarburo está menos expuesto al colapso de la demanda del sector transporte.



Los principales sectores que explicarían la reducción del 85% de la demanda de gas natural a nivel global son la generación de energía eléctrica (60%) y la industria (25%).



En Colombia, contrario a la perspectiva global, la dinámica del crecimiento de gas natural estará marcada por el consumo de la generación térmica para suplir la demanda de electricidad ante la presente condición hidrológica, así como por la reactivación de la industria y el sector comercial.



Según el GMGN para la semana del 11 al 17 de mayo, y publicado el jueves de la semana pasada, el consumo de gas natural creció 11,6% con respecto a la semana previa (4 al 8 de mayo), jalonado particularmente por el crecimiento del sector térmico (35%) y las refinerías (15%).



Excepto, el sector industrial que cedió 1% los demás tuvieron crecimientos, lo que podría dar cuenta del proceso de reactivación de la economía.



EL 25% DEL GAS EN TÉRMICAS



A la fecha, el 25% del total del consumo de gas natural que se registra actualmente en el país corre por cuenta de las centrales térmicas para la generación de energía eléctrica. La razón, el descenso en el nivel útil de las reservas hídricas de los embalses del país, sumado al aumento de sus importaciones del gas en el 2020, deriva en que un cuarto de la oferta del combustible se la llevan las citadas plantas.