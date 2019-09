Por guerra comercial, 65 empresas de EE. UU. quieren salir de China

En marzo de 2018, inició el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que tiene al mundo en desaceleración y quizás una recesión. Pero ante la incertidumbre y la tensión, los demás países pueden sacar beneficios y aumentar sus capacidades.



De acuerdo con un estudio de AmCham China y AmCham Shanghái, el 40% de las empresas estadounidenses instaladas en China están trasladando su producción y en el caso de Colombia, AmCham Colombia y Araújo Ibarra identificaron 65 empresas estadounidenses podrían mudar su producción China a otros mercados para evitar consecuencias por los aranceles.



Entre las compañías que tienen oportunidad, están las de sectores de maquinaria, químicos y farmacéutica que perderían competitividad al mantener proveeduría china y solo 25 de las firmas no tienen presencia en Latinoamérica. Las restantes 40 tienen presencia en uno o más países de la región siendo Brasil (34) y México (21) los de mayor participación.



AmCham Colombia, analizó el listado de 3.246 productos que pueden ser oportunidades para que los empresarios colombianos aumenten sus ventas a Estados Unidos en 1.906 producto, principalmente en prendas de vestir y agroindustria.



Los 1.906 productos identificados corresponden a industrias con una alta participación en las exportaciones colombianas a EE.UU. en 2018 y en el primer semestre de 2019.



“Nosotros hemos detectado muchas oportunidades en diversos sectores, en accesorios de aluminio, acero, construcción también en el agro en el proceso interesante que si bien actualmente no genera para Colombia unas exportaciones mayores, si está creciendo y si bien no se está reemplazando a China, si se está logrando aumentar la participación en los mercados y hay empresas que se han venido preparando para el mercado de EE.UU. y están creciendo”, explicó María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana.



De acuerdo con Carlos Ronderos, consultor de la firma Ronderos y Cárdenas, el país no ha aprovechado la guerra comercial.



“Creo que para aprovechar en tan corto plazo era necesario tener un excedente agrícola que supliera la oferta de Estados Unidos, cosa que lograron Brasil y Argentina con soya. Colombia ni captó mercado ni captó inversión”, dijo.



Y es que por ahora la oportunidad que tiene el país está centrada en las empresas.

“Necesitamos tener accesos fitosanitarios para llegar a China, estamos haciendo un esfuerzo con productos como el aguacate, las flores y café, pero no tenemos tampoco un potencial tan grande como otros países, así que nos queda aprovechar a las empresas americanas que maquilan en China para que lo hagan en Colombia”, apuntó Ronderos.



“El país no ha aprovechado las oportunidades en los productos agrícolas y manufactureras, en textiles hay aprovechamiento de solo unas empresas. No es que no existan las oportunidades, es que Colombia tiene unas limitantes de exportación y está el caso de los productos que requieren o necesitan de certificaciones o normas de calidad. Parte entonces del llamado es que las empresas locales se deben poner al día en esas certificaciones para sacar provecho”, señaló María Claudia Lacouture.