Economía ha perdido $10,8 billones en un mes de paro

Hoy Colombia completa un mes de manifestaciones, y aunque en buena parte han sido encuentros pacíficos, los bloqueos y los actos vandálicos han dejado un mal balance por daños a personas y a empresas.



Precisamente, en este mes de manifestaciones, el país ha tenido 1.998 marchas y 2.577 bloqueos, según datos del Ministerio de Defensa.



Las manifestaciones violentas han dejado, de acuerdo con información oficial del Mindefensa, 17 personas fallecidas por situaciones relacionadas con la protesta, 9 muertos por confirmar si están relacionados con las marchas y otros 19, que no están relacionados. Un saldo de 45 personas que perdieron su vida.



A eso suma un balance de 129 personas desaparecidas, según la Fiscalía, y 1.065 ciudadanos lesionados en las protestas.



A ese panorama se le suman los daños a la infraestructura del país y a empresas. Según el registro del Mindefensa, con corte al 26 de mayo se han visto afectados 399 establecimientos comerciales, 1.175 vehículos de transporte público, 120 infraestructuras gubernamentales, entre otros.



El otro ingrediente de la crisis por la que atraviesa el país es el de los bloqueos, que han dejado algunas zonas del territorio sin varios de los insumos clave para los hospitales, empresas y sin alimentos.



Como resultado de ese panorama complejo que vive Colombia, las pérdidas diarias para la economía son de $480.000 millones, en promedio, para días completos de manifestaciones en las que hay más afectaciones, según datos del Minhacienda. Eso se traduce en que en este mes de paro la economía ha perdido entre $6 billones y $10,8 billones, según las cuentas de la cartera de Hacienda.



Y con apenas dos días de paro y algunos cierres por otra ola de contagios, tanto los consumidores como los empresarios ya empezaron a dar señales de peores expectativas para la economía en abril, pues en los indicadores de confianza que hace Fedesarrollo y del Dane esos resultados cayeron a niveles de abril o julio de 2020, cuando el país enfrentaba sus primeros meses de pandemia por coronavirus.



Con ese balance negativo para la recuperación y la confianza, la expectativa está en que el Gobierno y el Comité del paro lleguen a un pronto acuerdo.

Jaque a industria y comercio

Los industriales y comerciantes pasan serias dificultades tras un mes de crisis por el paro, los bloqueos y el vandalismo. Los empresarios concentrados en Valle del Cauca y Cauca reportan el mayor impacto, el cual se reflejan de manera importante en el territorio nacional por la incapacidad de producción agroindustrial y la parálisis del Puerto de Buenaventura.



Ayer, una encuesta de la Cámara de Comercio de Cali, señaló que el 52% de la capacidad productiva de ambos departamentos está paralizada. Y se calcula que 21.900 micro, pequeñas y medianas empresas registradas consideran cerrar definitivamente su operación.



Otro estudio, de alcance nacional, de Confecámaras sobre la capacidad de operación muestra que el 22,2% de las unidades productivas están inactivas. Otro 18,5% está entre 1 y 25% de actividad y un 34,9% se encuentra en un rango de capacidad de operación de entre 26% y 50%.



La dificultad de los trabajadores para ir a laborar y la falta de insumos para producir, están entre las problemáticas.

Oficinas de bancos, afectadas

Según Asobancaria, en el país se han vandalizado 419 oficinas bancarias, especialmente en Bogotá, Cali, y los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca. También vandalizaron 558 cajeros automáticos y los costos totales de esas afectaciones se estiman $43.200 millones.



El gremio dijo que esas pérdidas son daños físicos y robo de dinero. En Cali fueron atacadas 75 oficinas de las 327 que hay en total y 119 cajeros automáticos de los 916 que hay.



En Bogotá las oficinas vandalizadas son 92 de las 1.206 que hay y 142 cajeros automáticos de los 4.312 de la capital el país.



Otras ciudades con cajeros afectados son Medellín (70) y Bucaramanga (37), según Asobancaria.



Un fondo privado de pensiones también sufrió vandalismo en una oficina en Cali y Colpensiones informó que tuvo afectaciones en tres puntos de atención y un punto de atención externo en las ciudades de Cali, Ibagué, Neiva y Bogotá.



Las aseguradoras no reportaron afectaciones ni vandalismo en sus oficinas.

Desabastecimieto de gasolina, gas y GLP

Registros a la fecha del Ministerio de Minas y Energía indican que un 42% de las estaciones de servicio decrecieron en 50% o más sus ventas. Por su parte, Fendipetróleo indica que el consumo de gasolina y diésel se redujo en más del 35%, principalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Putumayo y Valle del Cauca.



Así mismo, el país dejó de producir 150.000 toneladas de carbón y no se pudieron exportar 200.000 toneladas del mineral, lo que no le permitió recibir $80.500 millones por la actividad carbonífera.



Además, durante el paro se han dejado de producir 563.086 barriles de crudo, lo que no le permitió al país percibir más de $142.000 millones.



De igual manera, al desabastecimiento de gas natural llevado por carrotanques a varias regiones (puntualmente en los departamentos del occidente del país), por el bloqueo de vías, se encuentra afectada la distribución del servicio público domiciliario del GLP (Gas Propano) a los usuarios en más del 70% del territorio nacional.

El transporte dejó de mover 600.650 toneladas de alimento



Los bloqueos frenaron buena parte del transporte en el país, al punto que, según el Ministerio de Agricultura, 600.650 toneladas de alimentos se han quedado represadas, y el sector agrícola ha registrado pérdidas por $2,3 billones.



Además, el puerto de Buenaventura acumulaba hasta ayer 536.000 toneladas debido a los bloqueos en las principales vías del suroccidente del país que impiden el tránsito de la mercancía que ingresa por el Pacífico.



Según Fedetranscarga, entre el 28 de abril y el 24 de mayo, los viajes de carga cayeron 20,51% frente a 2020, y con relación al mismo periodo de 2019, -45,98%. Por su parte, los transportadores afiliados a Colfecar reportaron pérdidas por $765.000 millones y que el 50% de sus vehículos fueron vandalizados.

Freno a turistas y mercancías externas

De acuerdo con la Asociación Turística y Hotelera de Colombia (Cotelco) después de alcanzar un 35,2% de ocupación en marzo, por el paro, para mayo, los pronósticos solo estiman un 23,5%.



De otro lado, en materia de ingresos, para el periodo de abril a mayo de 2021, los cálculos de Cotelco indican una afectación de $1,1 billones, de los cuales, el 35,9% ($400.000 millones) están asociados a los efectos que las movilizaciones han generado en el país.



Así, durante marzo de 2020 y mayo de 2021, la disminución de ingresos del sector equivale a cerca de $10 billones.



De otro lado, Analdex señaló que la situación actual ha afectado al 57,3 % de las empresas importadoras y exportadoras en más de un 80% en sus compras y ventas al exterior.



Mientras Miguel Espinosa, presidente de Fitac, dijo que la solución para el comercio exterior es el desbloqueo de las vías. “A Buenaventura llega el 53% del abono y 56% de los pesticidas y herbicidas del país si se bloquea se pone en riesgo a agricultura, también se importa el 43% de los cereales como el arroz, avena, maíces, y trigo. También los elementos de protección como tapabocas, gasas y medicamentos”, señaló.

Las cinco concesiones de Duque con jóvenes

Pese a que todavía el Gobierno no ha llegado a acuerdos con el Comité del Paro frente a su pliego de peticiones, durante este mes de protesta el Ejecutivo ha hecho cinco concesiones clave para los jóvenes.



Se trata de matrícula gratuita para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en educación pública superior, técnica y tecnológica; un plan para impulsar el empleo de este grupo en empresas formales; una línea de crédito para jóvenes que quieran emprender en proyectos agropecuarios; subsidios de vivienda para personas entre 18 años y 28 años y realizar las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.



Según el Ministerio de Educación, el costo del programa de Matrícula Cero será de $600.000 millones para el segundo semestre de 2021.



Y para el caso del programa de empleo juvenil, que empezará el 1 de julio de 2021, tendrá un costo de $44.000 millones en el segundo semestre de 2021 y $160.000 millones en el año 2022, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Con eso, se beneficiarán cerca de 163.000 jóvenes. Dicho subsidio se financiará a través de la distribución y focalización de recursos, y según Hacienda.



Por eso es que el total de los dos primeros programas se calcula que el costo puede ser de aproximadamente $800.000 millones.



Precisamente, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, detalló recientemente que “nosotros estamos viendo que el programa de generación de empleo para los jóvenes más o menos puede estar costando entre $40.000 y $70.000 millones en este semestre y los programas de acceso gratuito a la educación superior cuestan, más o menos, del orden de unos $300.000 millones adicionales a lo que ya existía, que es Generación E, que eso son cerca de $240.000 millones”.



Para las otras iniciativas, este diario consultó con los ministerios encargados, pero señalan que todavía no hay una cifra concreta, porque depende del número de personas que solicite los subsidios y los créditos, por lo que no dieron mayor información sobre cuánto le costará al Ejecutivo esas medidas.



PORTAFOLIO