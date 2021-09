Por mayor consumo, hogares pasaron del ahorro a la deuda

Tras entregar los resultados de la economía para el segundo trimestre por los enfoques de la producción y el gasto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló ayer su informe del PIB desde el enfoque del ingreso para el segundo trimestre de 2021, el cual presentó un crecimiento de 27,3%.



Esto, al pasar de $213 billones, a precios corrientes, en el segundo trimestre de 2019, a $271 billones para el periodo abril-junio de este año.



En el reporte, el Dane mostró como la tasa de endeudamiento neto, expresado en términos del PIB, llegó a 7,5%, mientras que en el mismo lapso temporal el año pasado fue de 5,2%, lo que implica un aumento de 2,3 puntos porcentuales, y en términos reales un incrementó de 84,7%, pues pasó de niveles de $11 billones en el segundo trimestre de 2020 a $20 billones en el mismo periodo de 2021.



Esto, en buena parte, se explicó por la dinámica de los hogares, que pasaron de registrar unos niveles de ahorro de $17,6 billones entre abril y junio de 2020 a alcanzar un endeudamiento de $9,5 billones para el segundo trimestre de este año.



De acuerdo con la entidad, este resultado se determina por el incremento del gasto de consumo final de los hogares, lo que redujo su nivel de ahorro, sumado al comportamiento positivo de la adquisición de formación bruta de capital (la inversión en bienes y servicios).



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, mientras que el año pasado se dio un nivel de ahorro importante por las restricciones propias de la pandemia de hace un año, a tener mayores niveles de gasto, producto también de la reactivación económica.



“Esas mayores posibilidades de recursos se han usado de forma más intensiva en el segundo trimestre. En ese entonces, en 2020, personas que querían salir de viaje, comprar artículos de lujo o salir, enfrentaron situaciones en que estos gastos no se dieron, por eso en el segundo trimestre vemos un crecimiento importante en el consumo final de los hogares, que crece”, explicó el director del Dane.



Además, otro factor que explicó en buena parte el endeudamiento en términos macroeconómicos, según Oviedo, tuvo que ver con el impulso de las edificaciones y el sector de vivienda.



“Ese mayor gasto que hicieron los hogares en el segundo trimestre de 2021, y también esa mayor formación bruta de capital, con la evolución de ventas de vivienda que ha tenido una dinámica acelerada, y que son adquisiciones de parte de los hogares, ha llevado a que muchos hogares que en el segundo trimestre de 2020 tenían un ahorro o préstamo neto, en términos corrientes, pasan a tener un endeudamiento”, dijo.



Por otro lado, está el sector gobierno general, que para el segundo trimestre de 2021 presentó un endeudamiento de $19 billones debido a la reducción del ahorro bruto de 18,8% justificado por el aumento del gasto de consumo final de 11,5%. Esto, se compensó con el préstamo neto de las sociedades financieras y no financieras de $5,7 billones y de $2,8 billones respectivamente.



Cabe recordar que dentro de este análisis la entidad estadística integra cuentas económicas financieras y no financieras para cada sector de la economía y para la economía en su conjunto. En este se denotan los ingresos, ahorros e inversiones en activos y pasivos de los residentes en una economía.



En cuanto al cálculo del PIB, la tasa de crecimiento de la remuneración de los asalariados (hogares) tiene un comportamiento positivo de 7,2%. Los impuestos presentan una variación de 61,0% y el excedente bruto de explotación creció 40,2%. Según Oviedo, esto último se debe en buena parte a la reactivación del sector manufacturero, transporte, comercio y de servicios de comida.