¿Por qué Colombia se quedó atrás en regular plataformas digitales?

La discusión para reglamentar las plataformas digitales que prestan servicio de transporte en el país llega tarde para Uber. A pesar de que el Gobierno abrió el camino para este debate que tendrá como pilares el proyecto de ley del representante a la cámara Mauricio Toro (Partido Alianza Verde), la compañía sigue firme en su decisión de desconectar su servicio el próximo 1 de febrero dando cumplimiento a un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en ese sentido, tras al resolver una demanda de una empresa de taxis por competencia desleal.



“Si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una solución, pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses”, manifestó la compañía luego de conocer la decisión del Gobierno.



No obstante, en Colombia ya existe una normatividad que le abre las puertas a este tipo de plataformas para operar en el país, por tal motivo la decisión de la SIC iría en contravía de lo ya dispuesto. Así lo asegura el exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, David Luna, al explicar que hay dos herramientas vigentes que regulan al respecto.



De acuerdo con Luna, la primera tiene que ver con que cada una de las plataformas que operan en el país debe pagar IVA, es decir, impuestos y por tal motivo son servicios “totalmente legales”. Lo segundo es el principio de neutralidad de red, que significa que cualquier plataforma puede transitar por la red de Internet siempre y cuando el Congreso no la prohíba o no la autorice.



“Creo que todas estas plataformas están más que bien reguladas, pero veo con buenos ojos si el Gobierno quiere tomar decisiones en favor de los taxistas o imponerle unas adicionales a Uber en materia de transporte. Tiene toda la competencia y la autoridad para hacerlo”, precisa.



A pesar de esto, el exministro Luna difiere de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de desconectar a Uber, pues el fallo “está claramente violando la ley de neutralidad de red y adicionalmente está beneficiando un monopolio en contra del usuario”.



Para Johanna Harker, directora de Wayra, aceleradora de emprendimientos de Telefónica en Colombia, el tema se trata de una actualización en materia legislativa. “No podemos seguir viendo como las instituciones se van lavando las manos y pasándose la responsabilidad de estos temas de una a otra y la que decide toma el camino más fácil para no entrar en conflicto con el ‘status quo’”, indica.



En ese sentido, Harker señala que el país está enfrentando los retos de la revolución tecnológica más importante de todos los tiempos con leyes del siglo pasado. “Dentro del legislativo, y con el apoyo del Gobierno, debería haber una comisión especial que se dedique a priorizar la nueva legislación para estas nuevas”.



René Rojas, CEO de HubBog, afirma al respecto que la innovación y la tecnología es un “matrimonio global” que trae beneficios a los consumidores finales de los productos y servicios en el mundo. Por lo que Colombia no se puede abstraer de esa realidad, por el contrario, "le dejarían unas condiciones de competitividad negativas si no deja que fluyan las reglas de mercado en este caso”.



“Lo que hay que salvaguardar es igualar las condiciones de competencia, mirar que las condiciones de competencias de los tradicionales sean iguales a las condiciones de los disruptivos como Uber”, puntualiza.



PORTAFOLIO.CO