¿Por qué el agro fue el ‘rey’ del crecimiento en el 2020?

El 2020 no fue un año de ‘vacas flacas’ para el campo colombiano. Con un crecimiento de 2,8%, el sector agropecuario registró el año pasado el de mejor desempeño de la economía, a pesar de la contracción general de 6,9%, el nivel más bajo de la historia del país.



(Los productores de papa, encartados con la cosecha).

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, habló con Portafolio sobre las razones que llevaron al sector a convertirse en el rey del crecimiento pese a que la economía cayó en recesión.



¿Qué hizo que el sector tuviera un resultado positivo en medio de la crisis económica histórica del país en 2020?



El sector creció 2,8% el año pasado y 3,4% en el último trimestre. Estas cifras son coherentes con el resultado del impulso que mostró la economía en el inicio del 2020, el cual iba a ser un año récord en crecimiento en general, pero con la pandemia, fue necesario tomar medidas de cierre de la economía. Sin embargo, el presidente Duque tomó la decisión de mantener abierta la actividad agropecuaria, es decir, sembrando y cosechando para abastecer de alimentos al país, y al mismo tiempo se permitió la movilidad de personas del campo entre ciudades y departamentos, igual que el transporte de cosechas e insumos.



¿Pero la demanda no afectó al sector?



Sí. Indudablemente hubo una afectación, pero a pesar de ello, el mercado interno absorbió las cosechas. El agro demostró que tenía capacidad productiva para garantizar la seguridad alimentaria.



Además, tomamos la decisión de mantenerle la liquidez al sector con crédito. En 2020 tuvimos récord de desembolsos con $21 billones, si se suman todas las fuentes de financiación. Solo Finagro desembolsó $6,4 billones, y se convirtió en el registro más alto de la historia. Tuvimos una política de crédito con subsidios por $1,6 billones, de los cuales el 80% fueron para pequeños productores.



¿Cuáles fueron los sectores más dinámicos?



Según el Dane, los cultivos de ciclo corto tuvieron el mejor desempeño en el año, tales como arroz y maíz. El país produjo más de 2,9 millones de toneladas de arroz, frente a un máximo de 2,5 millones de toneladas. El maíz registró un buen año, aunque los precios no fueron buenos, pero en este momento hay condiciones favorables.



También se destaca el café, que aunque se exportó un volumen inferior al de un año atrás, el ingreso en dólares y en pesos fue bueno. El año pasado las exportaciones de café sumaron US$2.523 millones, con un crecimiento de 6,8% frente a 2019. En ganadería hubo exportaciones récord en carne y la piscicultura tuvo un año positivo.



¿Qué actividades del sector estuvieron rezagadas?



Las flores tuvieron un año difícil por la caída de la demanda mundial, debido a las cuarentenas en los países compradores.



También tuvimos dificultades con el cultivo de papa por la caída de los precios, lo que afectó la rentabilidad de los productores. Así mismo, se presentaron problemas en la producción de leche por las importaciones, lo que generó inconformidad entre los ganaderos. Esto demuestra lo importante que es el programa de ‘Agricultura por Contrato’.



¿Cómo les fue a las exportaciones del agro en 2020?



Las exportaciones de productos agropecuarios crecieron 7% en el 2020. Pasamos de US$7.340 millones a $7.856 millones. En productos agropecuarios no tradicionales, es decir, sacando café, flores y banano, las ventas externas crecieron 14% al pasar de US$2,568 millones a US$2.932 millones. Estos son las cifras más altas en exportaciones agropecuarias y este año esperamos romper el techo de los US$8.000 millones. Las estrellas del sector son aguacate hass, que creció 62% y ya va en US$140 millones anuales, y carne de res que en 2020 generó ingresos por US$256 millones.



¿Cómo han enfrentado los problemas de comercialización que se registran cada vez que salen las cosechas?



En esto ha sido muy importante el programa de Agricultura por Contrato. Así hemos avanzado en la solución de problemas de comercialización registrados con el cultivo de papa y muchos más.



También seguimos trabajando en la programación de la producción, para evitar que se siembre más de la cuenta. Igualmente, estamos promoviendo la rotación de cultivos como papa y cebada. Hemos llegado a acuerdos con Bavaria para que esa empresa compre la cebada de Cundinamarca y Boyacá.



¿Cómo pinta del 2021 para el agro colombiano?



Nosotros lo vemos con mucho optimismo. Creemos que este año el sector le aportará a la reactivación seguro del presidente Iván Duque con un crecimiento superior al 3,5%.

Estamos trabajando ProColombia para exportar arroz, lo cual sería histórico para el país. Apenas estamos en conversaciones con las islas del Caribe y posiblemente México.



¿Qué planes tienen en cultivos específicos?



Vamos a lanzar el plan ‘Maíz país’, en Córdoba y Tolima, que consiste en unir a productores, con la industria de balanceados para que compren el grano nacional.



¿Qué se está haciendo para que la industria no use lactosueros?



Este es un problema serio. Le hemos pedido al Invima que regule estas prácticas. Sabemos que esa entidad va a expedir una reglamentación esta semana.



edmtov@portafolio.co