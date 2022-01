Por qué no se imprimen más billetes de los que hay en circulación

Si el dinero nos sirve para comprar ¿por qué no se imprimen más billetes para que toda la población colombiana sea más rica y se dinamice el consumo en plena reactivación de la economía?

Esta es quizás una de las preguntas más frecuentes que se hacen los ciudadanos frente a la emisión de billetes, que para muchos impulsaría el gasto, la producción y la riqueza.

Sin embargo, en varias ocasiones el Banco de la República ha señalado cuáles son las consecuencias que tiene para la economía emitir más billetes, sin que garantice que la población colombiana sea más rica.

Según explica la entidad, que afirma además que este fue uno de los temas más consultado y vistos del 2021, “la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente la cantidad de dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta su producción en sectores como la agricultura y la industria”.

Este fue el tema más destacado en #2021 en nuestras redes sociales

Además, agrega que cuando aumenta la cantidad de dinero sin que haya un crecimiento en la producción de un país se genera inflación, ya que más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, provoca que quienes venden cobren más y se genere un aumento de precios.

Por eso el Banco de la República controla la cantidad de dinero que emite para evitar desastres en la economía de Colombia.

