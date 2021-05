Por vacunación se dispara el turismo hacia Estados Unidos

Casi un mes después de que Miami informara que permitiría a turistas vacunarse en la ciudad, y de que posteriormente el mismo anuncio fuera realizado por Nueva York, los viajes hacia Estados Unidos han cogido más fuerza.



“Viajé desde el viernes 16 al domingo 25 de abril a la Florida porque tenía un matrimonio, pero averigüé previamente si me podía vacunar allá”, comentó Andrea Sánchez Ramírez, turista colombiana.

“Fue un proceso sencillo, no tuve que pedir cita, simplemente llegué al centro de salud, pasé unos filtros, llené mis datos en un código QR y elegí la vacuna Janssen. Luego un militar me la aplicó y me dieron un Gatorade mientras esperaba los 15 minutos reglamentarios”, agregó.



Las cifras, si bien aún no son muy exactas y no pueden ser atribuibles exclusivamente a este ‘turismo de vacunación’, sí presentan un acercamiento a la tendencia.



De acuerdo con Migración Colombia, en lo que va corrido del año han viajado al país norteamericano 362.340 colombianos, de los cuales 83.583 se registraron en enero y 45.797 en febrero. Allí el turismo, sin embargo, solo representó el 38,8% y 48,5%, respectivamente del motivo de viaje de los pasajeros.



Marzo, por su parte, aunque tuvo un número similar de viajeros al de enero, con 83.573, presentó una participación del 59,7% del sector turismo.



Para Josian Chevallier, el vicepresidente de ventas y cofundador de Viajala, “la curva de búsquedas fue un poco más pronunciada para Miami después de allí por el reciente aumento de las especulaciones sobre la vacunación en los Estados Unidos”.



En consecuencia, abril, mes en el que se realizó el pronunciamiento oficial de la ciudad, dejó un saldo total de 95.410 colombianos viajando a ese país, en donde el 60,4% lo hicieron con el turismo como su principal motivo.



No obstante, mayo ha sido el gran captador de los posibles efectos de este ‘turismo de vacunación’, pues si bien no se puede dar certeza sobre las razones de viaje, los flujos migratorios muestran que solo en los 11 primero días de este mes viajaron a EE.UU. 53.977 personas, es decir, el 56,5% del total de abril.



Y es que como comenta María Fernanda Rosero, gerente de Producto de Viajes Falabella “claramente la apertura de este destino para la vacunación ha impulsado el aumento en reservas durante el último mes y se espera que durante los siguientes meses esta tendencia continúe”.



Actualmente Miami, Nueva York y Orlando son los destinos más reservados en esta agencia, registrando un crecimiento de 863% entre el primero y el 23 de mayo, frente al primero y 23 de abril.



RUTAS, VIAJEROS Y AEROLÍNEAS



Respecto a la operación aérea, según la información de la Aeronáutica Civil, Colombia cuenta en la actualidad con 24 rutas y 261 frecuencias hacia Estados Unidos.



En ese país, sumado a ejemplos como el de Miami y Nueva York, que permiten la vacunación a turistas, otros 27 de los 50 estados no están exigiendo la residencia para aplicar los inmunizantes.



Entre ellos se encuentran casos como el de Alabama, Arizona, California, Colorado, Indiana, Iowa, Louisiana, Texas y Ohio.



“Junto con mi mamá y mi hermana viajamos el 9 de mayo a West Lafayette, una ciudad en el estado de Indiana. Lo único que nos pidieron fue el pasaporte, los datos personales y una dirección que podría ser incluso la de un hotel”, anotó Karla Isabela Martínez, otra joven turista de 24 años.



“Decidimos aplicarnos la vacuna allá porque revisamos y a mi mamá la estaría vacunando prácticamente a final de año acá en Colombia, entonces preferíamos anticiparnos”, dijo.



Otro de los testimonios es el de Herberth Gracia León, de 28 años, para quien resulta increíble que ya esté vacunado mientras que sus papás en Colombia aún no han logrado conseguir la inmunidad.



Aprovechando que está teletrabajando hizo un viaje a Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de vacunarse primero en el estado de Utah, pero no lo hizo por los rumores, que existen en muchos estados, de que podía tener castigos en su pasaporte.

“Pero cuando llegué a Miami agendé una cita en una de las farmacias de CVS, escogí la vacuna y me la aplicaron sin mayor trámite”.



Recientemente, el metabuscador Kayak reveló que Fort Lauderdale (1.622%), Dallas (1.444%), Houston (1.229%), Miami (1.052%) Atlanta (841%) Washington (683%), Orlando (638%), New York (507%), Newark (469%) y Los Angeles (459%) están en el ‘top 10’ de los destinos más buscados.



“Observamos que Estados Unidos se está convirtiendo en un destino turístico cada vez más buscado (…) y las aerolíneas han aumentado las frecuencias debido a la demanda”, sostiene Alejandro Lombana, Regional Manager Colombia, México y OLA.



Viva Air, por ejemplo, ha identificado un crecimiento de entre el 35% y 40% en la demanda de su ruta Medellín-Miami, por lo que aumentó la oferta a este destino con entre 3 y 4 frecuencias diarias.



Juan Diego Zapata, director comercial de la aerolínea expresó, además, que desde el 10 de junio “entrará en operación nuestra nueva ruta directa a Orlando desde Medellín”.



AVIANCA Y SUS INCREMENTOS

​

A mediados de este mes, Avianca, la aerolínea con el mayor número de conexiones del país, informó que desde mayo se fortalecería la operación con la ciudad de Miami en los Estados Unidos.



Así, la oferta hacia el destino se compone de más de 30 frecuencias semanales y la disposición de más de 13.000 sillas desde ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, San Salvador y Managua.



“En línea con nuestra visión, seguimos fortaleciendo la operación y servicio en los lugares donde los viajeros lo requieren”, expresó Silvia Mosquera Chief Commercial Officer de Avianca.



María Camila Pérez Godoy