Por vía judicial, 16.000 personas buscan traslado pensional exprés

Más de 16.000 colombianos que, por ley, ya no pueden trasladarse de régimen pensional –porque les faltan menos de 10 años para jubilarse– han encontrado en los estrados judiciales la salida perfecta para lograrlo.



De hecho, Juan Miguel Villa, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), le aseguró a Portafolio que entre el cierre del 2018 y lo que va del 2019, la lista de afiliados que demandaron su traslado desde el fondo público hacia el privado aumentó en más de 5.000 personas.



“En diciembre del año pasado, iban 11.000 personas que habían demandado su afiliación, y ahora, la cifra ya va en 16.000. Esto puntualmente quiere decir que las personas han demandado la afiliación en las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”, aseguró el funcionario.



ALTAS PROBABILIDADES



Y agregó que si bien aún no tienen calculado cuánto tienen ahorrado estos afiliados, indicó que, el año pasado, 715 personas ganaron sus procesos judiciales y, en lo corrido de este año, cerca de 500 también lo han conseguido, y 286 lo han perdido.



Según Villa, “la gran mayoría de afiliados está ganando. De hecho, hace unas semanas se dio la sentencia de la Corte Suprema, en la que se dio más claridad sobre el tema; fue el caso de una señora que demandó la afiliación a una AFP, argumentando que el fondo privado no le dio la información completa cuando se pasó. Esto se tiene que demostrar, más allá de la firma de los formularios”.



Las cifras, no obstante, son contundentes. De los 16.430 procesos relacionados con la demanda de la afiliación en las AFP, ya se han decidido un poco más de 2.000, es decir, ya hay una sentencia en firme. De ese número, el 86% ha salido a favor de la persona, lo que quiere decir que la probabilidad de ganar el proceso supera el 85%, según la tendencia de cómo van los fallos judiciales. Del otro lado, solo el 14% ha sido a favor de los fondos privados de pensiones.



Como si esto fuera poco, el presidente de Colpensiones también detalló que en lo que va del 2019, continúa la tendencia de personas que se han movido de las AFP a la entidad, en lo referente a quienes todavía pueden hacerlo.



“Los traslados del régimen de prima media al de ahorro individual han sido muy pocos. En contraste, van 12.365 de las AFP a Colpensiones, en lo que va de este año, con corte a abril. Eso es 23% más que el año pasado”, indicó.



PROTECCIÓN A LA VEJEZ



Este es, justamente, uno de los puntos que, según expertos, debería cambiarse en el sistema pensional colombiano a través de una reforma. Algunos plantean que tendría que eliminarse la ‘competencia’ entre regímenes, mientras que otros aseguran que ambos podrían seguir, pero ajustándoles varias ‘tuercas’.



Según Villa, esta y todas las ideas están siendo analizadas en mesas técnicas, conformadas por funcionarios del Gobierno, partidos políticos, ONG, entidades multilaterales, sindicados y centrales, entre otras.



“Ya comenzamos las mesas para levantar diferentes visiones de lo que debe ser este sistema; estamos oyendo a todos para saber qué tendría que cambiar; tenemos reuniones semanales con cada uno de los expositores”, afirmó el funcionario.



Y agregó que, “en este sentido, el Gobierno quiere ser enfático que la reforma se concentra en cobertura, y por lo tanto, dado que hoy es tan baja, queremos darles a los colombianos todo un sistema de protección a la vejez, donde se integren de manera muy articulada los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y también el programa de Colombia Mayor”.



Un primer paso para avanzar en la protección a la vejez fue logrado por el Ejecutivo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incluyeron dos artículos relacionados con los Beps. Uno, los promueve para que haya una cobertura mayor de quienes lleguen a la edad de pensionarse, pero no logran el ahorro o el tiempo necesario, y otro que crea el piso mínimo de protección social, destinado a quienes ganen menos de un salario mínimo.



Entre tanto, para la construcción de la reforma, que quedaría lista a finales de este año, el Gobierno trabaja en tres puntos claves. De acuerdo con Villa, el esquema que se busca incluye un grupo totalmente subsidiado (Colombia Mayor), uno semisubsidiado (que serían los Beps) y de ahí en adelante, un sistema totalmente contributivo.



“Queremos enfocarnos en eso y no solo en pensiones; aumentar la cobertura es una obsesión del Gobierno desde el presidente Iván Duque y de ahí para abajo”, añadió.



Por último, el funcionario indicó que ya lanzaron una página web donde recibirán todos los comentarios de las personas acerca de qué quieren para la reforma que se está estructurando. Incluso, indicó que ninguna idea está descartada.



Sobre esto, afirmó que: “Todo lo estamos estudiando y estamos analizando cuál es modelo que más le conviene al país y cuál es el papel del Estado allí. No obstante, es claro que no se tocará la edad de pensión, se respetarán los derechos adquiridos y los aportes de la Nación irán a quienes más lo necesitan”, concluyó.



RECOMENDACIONES DE EXPERTOS



Un estudio de Fedesarrollo asegura que los Beps son una buena idea para las personas que tienen ingresos de menos de un salario mínimo, pero dice que debería tener varios ajustes. Uno de ellos tiene que ver con que existe un tope de ahorro de $900.000 cada año, el cual recomiendan que sea eliminado, en la reforma que se tramitará.



Además, aseguran que algunas personas podrían, eventualmente, aportar de forma simultánea a los Beps, pero también al Sistema General de Pensiones.



