Portafolios pensionales, lenta recuperación de rentabilidad

Después de la fuerte volatilidad de los mercados en marzo por la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita y el golpe a las economías mundiales por la expansión del coronavirus que ocasionaron una desvalorización de los portafolios, en mayo se dio una recuperación.



(Lea: Ministro de Hacienda estudia retiros de las pensiones por la crisis)



En ese sentido, los fondos de pensiones colombianos, cuyos portafolios se desvalorizaron en el tercer mes del año, han recuperado la rentabilidad.



(Lea: 'Rentabilidad en pensiones está recuperándose’)

La reapertura de varias economías, una relativa calma de la guerra petrolera y los planes de alivio, la mayor liquidez y disminución de las tasas del Banco de la República hasta 2,75%, nivel más bajo en la historia, y una valorización de los activos financieros generaron el cambio de tendencia.



(Lea: Pensión: no más traslados obligatorios a Colpensiones)



Asofondos dice que la menor volatilidad ha motivado las correcciones de los movimientos extremos experimentados en el corto plazo en el ahorro pensional.



El gremio apunta a que una inversión de $100 en el fondo moderado el 31 de marzo al 31 de mayo ya representaba $103,1. Por su parte, esta misma inversión en los portafolios de mayor riesgo, conservador y retiro programado incrementaron hasta $105,3, $104 y $101,8, respectivamente.



Asofondos señala que hay que tener en cuenta que los periodos de recuperación ante cambios en los ciclos económicos o crisis súbitas pueden variar y en este caso particular puede durar algunos meses mientras se normaliza la situación.



Así, por ejemplo, cuando se experimentó la crisis financiera del 2008, el portafolio moderado se recuperó en un periodo de 2 a 3 meses, o con el choque de liquidez que se generó en el 2006 con la intervención de la Reserva Federal, la recuperación se extendió por un periodo de 5 a 6 meses.



El gremio recordó que el ahorro pensional se construye por décadas y que momentos como los que estamos viviendo son temporales y no afectan el ahorro pensional de los colombianos en el largo plazo.



Igualmente, dijo que se experimentan valorizaciones en los mercados y se espera un mayor ajuste en los próximos meses a medida que la economía global fortalezca su senda de recuperación con la reapertura de más países.