Portuarios del mundo definen rutas hacia la modernización

En Cartagena se cumple el evento TOC Américas 2019, en el que expertos evalúan el pasado presente y futuro de la industria portuaria. Entre las coincidencias se destaca aplicación de las tecnologías a todos los procesos.



Son varios los frentes hacia los que tienen que apuntarle los puertos a nivel mundial, porque aquel que no lo haga corre el riesgo de transitar por la ruta de la quiebra definitiva.



Entre las necesidades más urgentes están la acogida y aplicación de las tecnologías en todos los procesos, la modernización de las actuales infraestructuras, aumentar la inversión, mejorar los canales de conectividad y optimizar las comunicaciones.



Así lo concluyeron los conferencistas que intervinieron en la jornada de apertura y primera conferencia del evento que agrupa al mundo portuario, TOC Américas 2019, que por segunda vez se realiza en Cartagena; la primera fue en el 2014, en reconocimiento a la importancia que tiene para Colombia y toda América Latina su zona portuaria.



Para el capitán Alfonso Salas Trujillo, CEO del Grupo Puerto de Cartagena y anfitrión, el hecho de intercambiar experiencias se convierte en insumos para la reorganización del negocio y apuntarle a las exigencias de los mercados internacionales con calidad, eficiencia y oportunidad.



Destacó que el puerto cartagenero tiene conexión con 750 terminales en 150 países y hace parte de los posicionados como los de mayor actividad y seguros en Latinoamérica. De allí la necesidad urgente de transformar, en la industria portuaria, lo relacionado con la logística y la contenerización, aspectos claves para seguir traspasando fronteras y ser cada vez más competitivos.



Frente a las actuales circunstancias del comercio mundial, no muy bien calificadas por la mayoría de los conferencistas, Salas sostuvo que lo que toca es aplicar la filosofía de trabajo que frente a las dificultades hay que buscar las grandes oportunidades.



Por su parte, Giovanni Benedetti, jefe de Marketing del puerto local, hizo énfasis en la importancia de ir modernizando las políticas a partir del trabajo coordinado y en equipo del factor humano, que en el caso de ellos ha permitido mover de 200.000 Teus al año a 3,6 millones y con una capacidad ampliada que permite llegar a los cinco millones de teus. Eso se ha logrado en los 25 años que ha cumplido el puerto, en los que ha invertido más de 1.000 millones de dólares en todas sus áreas.



LOS NUEVOS DESAFÍOS



El funcionario enfatizó en la importancia de la innovación como el nuevo reto, soportado en las tecnologías; la evolución hacia operaciones más eficientes y con valores agregados, la integración de esquemas para hacer un mejor control y trabajo y en resumen, la necesidad de integrar toda la cadena.



A su turno, Frank Smet, director comercial de Hamburg Süd, alertó a los portuarios en la urgente necesidad de corregir lo que él denomina ineficiencia de la industria, que afecta el retorno en las inversiones, va en contra de la eficiencia en los servicios y por ende, es un obstáculo para entrar a lo que demanda la evolución del negocio, entre ellos la digitalización de procesos.



“La volatilidad obliga a cambios de manera permanente. No se están viendo los retornos de las inversiones y eso hay que corregirlo”, recomendó Smet, indicando cómo el crecimiento en los puertos se ha ido estancando, pues mientras en los años 90 del siglo pasado era de aproximadamente un 10 por ciento, en la actualidad apenas se llega al dos por ciento.



Fue reiterativo en afirmar que la industria portuaria no ha desarrollado bien las nuevas tecnologías que tiene a su alcance, que el servicio de transporte no ha sido amigable con el medioambiente, las soluciones solo se concentran en un eslabón de la cadena cuando debe ser en todos los procesos, los costos de operaciones se elevan por deficiencias que hacen incumplir los compromisos y la confiabilidad es poca en el cumplimiento de horarios.



También manifestó que urge frenar la burocracia en las empresas portuarias, así como el papeleo excesivo en los procedimientos de comercialización. Puso el ejemplo de una exportación de aguacates desde el África, que implica pasar por 30 trámites, las manos de 100 personas y 200 intermediarios, antes de llegar el destino final. “Hay que eliminar las ineficiencias cuanto antes, debe haber colaboración de toda la cadena, mejorar la comunicación, previo conocimiento de los puntos débiles y adoptar las tecnologías, como condiciones necesarias para romper barreras”, concluyó Smet en su intervención.



HACIA NUEVOS MERCADOS



De otro lado, durante el abordaje de ‘Las perspectivas de la industria y el intercambio comercial’, el panel seguido de la apertura en TOC Américas 2019, los expertos que intervinieron coincidieron en varios factores que están golpeando duro al comercio internacional, sobre todo a las denominadas economías emergentes.



Todos, Dinesh Sharma, director de Drewry; Ricardo Sánchez, de la Comisión de Economía de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe; Jorge Barnett Lawton, director general de Georgia Tech y Johan-Paul Verschure, director técnico de Maritime WSP, se refirieron al impacto que llevan viviendo las zonas portuarias del mundo, que completa 16 meses, debido al enfrentamiento por políticas arancelarias entre Estados Unidos y China. El llamado fue a la unión de países y a exigir soluciones de manera rápida y oportuna.



Sharma tocó el tema ambiental indicando que los puertos están llamados a tomar medidas que reduzcan las emisiones al menos en un 20 o 30%, de lo contrario contribuirán a comprometer el futuro de las nuevas generaciones; Sánchez urgió de acabar con la incertidumbre existente alrededor de la contenerización, así como de ampliar los servicios, aumentar las inversiones y cambiar las actuales políticas de gobernanza de los puertos.